anime – HIGURASHI NO NAKU KORO NI GOU – di Keiichiro Kawaguchi

Titolo originale: Higurashi no Naku Koro ni Gou – (ひぐらしのなく頃に業)

Traduzione letterale: Quando piangono le cicale

Titolo internazionale: Higurashi: Higurashi: When They Cry New

Genere: serie tv – drammatico, mistero, horror, soprannaturale

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto e poco impressionabile (presenza di molta violenza)

Numero episodi: 24 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2020 – Marzo 2021

Tratto: dalla visual novel “Higurashi no Naku Koro ni”

Director: Keiichiro Kawaguchi

Series Composition: Naoki Hayashi

Script: Keiichiro Kawaguchi (eps 5-8) Naoki Hayashi (eps 1-4, 9-24)

Character design: Akio Watanabe

Music: Kenji Kawai

Studios: Passione

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su VVVVID.

Titolo nello streaming in Italia: Higurashi no Naku Koro ni

Distributore: VVVVID – Dynit

Sigle

Opening Theme:

“I believe what you said” by Asaka

Ending Theme:

1: “Higurashi no Naku Koro ni” by Eiko Shimamiya (ep 1)

2: “God Syndrome” by Ayane (eps 2-17)

3: “Irregular Entropy” by Ayane (eps 18-23)

4: “I believe what you said” by Asaka (ep 24)

Trailer



TRAMA

Remake della storia di “Higurashi” (da cui erano già stati tratti dei prodotti animati) che riinizia la trama da capo.

1983. Keiichi Maebara si trasferisce con i genitori nel piccolo paese montano di Hinamizawa, proprio alla vigilia di un importante festival annuale. Viene subito accolto bene dalla comunità, e a scuola fa amicizia con alcune ragazze.

Ma l’atmosfera pacifica e divertente viene interrotta proprio dalla festa, perchè su di essa grava una terribile maledizione che causa tragedie; e capace anche di cambiare il tempo…

DOPPIATORI

Sōichiro Hoshi – Keiichi Maebara

doppiatori originali

Mai Nakahara – Rena Ryūgū

Mika Kanai – Satoko Hōjō

Satsuki Yukino – Mion Sonozaki/Shion Sonozaki

Yukari Tamura – Rika Furude

Chafurin – Kuraudo Ōishi

Fumiko Orikasa – Rumiko Chie

Katsuhisa Houki – Teppei Hōjō

Miki Itō – Miyo Takano

Naoko Matsui – Aiko Maebara

Noriko Hidaka – Eua

Toru Ohkawa – Jiro Tomitake

Toshihiko Seki – Kyōsuke Irie

Yui Horie – Hanyu

