anime – YASHAHIME (Hanyou no Yashahime) – di Teruo Sato

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sereghil

SCHEDA

Titolo originale: Hanyou no Yashahime: Sengoku Otogizoushi – Yashahime – (半妖の夜叉姫 -戦国御伽草子-)

Titolo internazionale: Yashahime: Princess Half-Demon

Genere: serie tv – avventura, azione, soprannaturale, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 24 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2020

Tratto: storia originale, ma seguito del manga/anime “Inuyasha” ideato da Rumiko Tahakashi

Director: Teruo Sato

Series Composition: Katsuyuki Sumisawa

Script: Hiroko Kanasugi (eps 11, 14, 19) Junki Takegami (eps 10, 12) Katsuhiko Chiba (6 episodes) Katsuyuki Sumisawa (14 episodes)

Character design: Yoshihito Hishinuma

Music: Kaoru Wada

Studios: Sunrise

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Yashahime: Princess Half-Demon

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

1: “New Era” by SixTONES

2: “Burn” by NEWS

Ending Theme:

1: “Break” by Uru

2: “Keshou” by Ryokuoushoku Shakai

Trailer



TRAMA

Seguito di “Inuyasha”, con le figlie di Sesshomaru e Inuyasha.

Medioevo giapponese. Le due piccole gemelle mezzo-demone Towa e Setsuna vengono separate da un grande incendio, e Towa misteriosamente finisce nel Giappone contemporaneo, dove viene adottata e cresciuta da Souta Higurashi (il fratello di Kagome).

Gli anni passano, e ora Towa è una ragazza forte e coraggiosa. Una notte vengono trasportate nella sua realtà Moroha, sua cugina, e Setsuna, la sorella che non vedeva da tanto tempo. Ma la felicità del ricongiungimento dura poco: Setsuna è infatti fredda, ostile, e dice di non ricordare nulla di Towa. Senza contare che nessuna delle tre pare conoscere i propri veri genitori.

Towa, Moroha e Setsuna si ritrovano così ad iniziare una lunga avventura per capire cosa è successo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Azusa Tadokoro – Moroha

Mikako Komatsu – Setsuna

Sara Matsumoto – Towa

Ai Fairouz – Takechiyo

Asako Dodo -Grammy

Aya Gomazuru – Kin’u

Chō a- Jaken

Eriko Matsui – Moe Higurashi

Haruka Terui – Mei Higurashi

Hiroki Yasumoto – Konton

Hiroshi Shirokuma – Totetsu

Hisako Kyouda – Kaede

Hitomi Ueda – Gyokuto

Houko Kuwashima – Sango

Jun Fukuyama – Riku

Junya Enoki – Sota Higurashi

Kappei Yamaguchi – Inuyasha

Ken Narita – Sesshômaru

Kenichi Ogata – Myōga

Kumiko Watanabe – Shippô

Maaya Sakamoto – Zero

Makoto Yasumura – Miroku

Mamiko Noto – Rin

OPERE RELATIVE

Manga

– Inuyasha – opera capostipite

Serie tv, Anime

1- Inuyasha – prequel

2- Inuyasha The Final Act – prequel

4- Yashahime 2 – sequel

Film d’animazione

– Inuyasha The Movie: Un sentimento che trascende il tempo

– Inuyasha The Movie 2: Il castello al di là dello specchio

– Inuyasha The Movie 3: La spada del dominatore del mondo

– Inuyasha The Movie 4: L’isola del fuoco scarlatto

LINK inerenti alla serie

Materiale su “InuYasha” presente sul sito:

RECENSIONI