anime – YURU CAMP 2 (Laid-Back Camp 2) – di Yoshiaki Kyougoku

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Yuru Camp 2 – (ゆるキャン△ 2 – Yurukyan)

Titolo internazionale: Laid-Back Camp 2 – Yuru Campl 2nd Season

Genere: serie tv – commedia, slice of life, campeggio

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Gennaio ad Aprile 2021

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: giovedì alle 23:00 (JST)

Tratto: dal manga “Yuru Camp” di Afro

Director: Yoshiaki Kyougoku

Series Composition: Jin Tanaka

Character design: Mutsumi Sasaki

Music: Akiyuki Tateyama

Studios: C-Station

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Laid-Back Camp 2

Distributore: Crunchyroll.it

Sigle:

Opening Theme

“Seize The Day” by Asaka

Ending Theme

“Haru no Tonari” by Eri Sasaki

Trailer



TRAMA

Continuano le avventure di 5 amiche appassionate di attività all’aperto.

Si avvicina la fine dell’anno. Rin sta pianificando un campeggio da sola proprio per capodanno, mentre Nadeshiko e gli altri membri del club stanno cercando di guadagnare più soldi per acquistare nuova attrezzatura per le loro escursioni.

Un imprevisto farà conoscere alle ragazze nuove aree per il loro hobby.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Aki Toyosaki – Aoi Inuyama

Nao Tōyama – Rin Shima

Rie Takahashi – Ena Saitō

Sayuri Hara – Chiaki Ōgaki

Yumiri Hanamori – Nadeshiko Kagamihara

Akio Ohtsuka – Narratore

OPERE RELATIVE

Manga

– Yuru Camp

Anime

– Yuru Camp Season – serie tv, prequel

– Yuru Camp: Episode 0 – oav

– Heya Camp – serie tv, spinoff

