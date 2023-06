anime – STAND MY HEROES: PIECE OF TRUTH – di Hideyo Yamamoto

3 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Stand My Heroes: Piece of Truth – (スタンドマイヒーローズ PIECE OF TRUTH)

Titolo internazionale: Stand My Heroes: Piece of Truth

Genere: serie tv – mistero, reverse harem, poliziesco

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre – Dicembre 2019

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: lunedì alle 23:00 (JST)

Tratto: videogioco otome

Director: Hideyo Yamamoto

Series Composition: Sayaka Harada

Script: Muri Sasaki, Sayaka Harada

Character design: Yuki Takayama

Music: fox capture plan

Studios: M.S.C

Titolo in Italia: Stand My Heroes: Piece of Truth

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll (sub ita) assieme all’oav

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Thought I knew ft.ra’z, Hayes” by YVY

Ending

“Precious My Heroes” by fox capture plan feat. Issui Miyamoto

Trailer



TRAMA

Rei Izumi è una recluta della polizia ma, nonostante l’inesperienza, viene scelta per formare la squadra STAND, una nuova unità atta ad indagare sui crimini legati alla droga. Questo perchè lei è speciale, dato che è naturalmente immune agli effetti della maggior parte delle sostanze stupefacenti. I candidati per lavorare con lei sono molto diversi, con ideologie e caratteri vari, ma sono anche dei bellissimi ragazzi. Riuscirà a formare una squadra efficacie e che collaborerà senza litigi?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Misato Murai – Rei Izumi

Daisuke Namikawa – Shun Imaoji

Kousuke Toriumi – Satoru Watabei

Natsuki Hanae – Kōtarō Yui

Tomoaki Maeno – Daisuke Seki

Tomokazu Sugita – Itsuki Aoyama

Yuuki Kaji – Haru Natsume

OPERE RELATIVE

Anime

– Stand My Heroes: Warmth of Memories – oav (sequel)

