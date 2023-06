anime – MY CLUELESS FIRST FRIEND (Jijou wo Shiranai Tenkousei ga Guigui Kuru.) – di Shigenori Kageyama

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Jijou wo Shiranai Tenkousei ga Guigui Kuru. – (事情を知らない転校生がグイグイくる)

Titolo internazionale: My Clueless First Friend

Genere: serie tv – scolastico, slice of life, sentimentale (un pochino)

Target: shounen

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 11 (in corso) – previsti 13

Anno di uscita in Giappone: da Aprile a Luglio 2023

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: domenica alle 22:00 (JST)

Tratto: dal manga “Jijou wo Shiranai Tenkousei ga Guigui Kuru.” di Kawamura Taku.

Director: Shigenori Kageyama

Series Composition: Shogo Yasukawa, Takafumi Hoshikawa

Script: Masaya Honda (eps 3, 7) Shogo Yasukawa (eps 1, 4, 9) Tsuma Sawaki (eps 2, 5, 8) Yuki Tanihata (ep 6)

Character design: Chikashi Kadekaru

Music: Toshio Masuda

Studios: Signpost

Titolo in Italia: My Clueless First Friend

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll (sub ita)

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Alcor to Polaris” by Reina Kondō

Ending

“Kokorone” by Kitri

TRAMA

Nishimura Akane è una bambina di quinta elementare presa in giro dai suoi compagni di classe per il suo aspetto “tetro”, e infatti viene chiamata “dea della morte” (shinigami). Questo ha fatto chiudere Akane in sè stessa, facendola diventare timida e schiva. Ma le cose cambiano quando arriva nella loro classe l’allegro Takada Taiyo che decide di fare amicizia con lei, diventando il primo amico di Akane e aiutandola a uscire dal suo guscio.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Konomi Kohara – Akane Nishimura

Shizuka Ishigami – Taiyo Takada

Atsumi Tanezaki – Yukiko Takada

Kengo Kawanishi – Daichi Hino

Kōhei Am-aki – Kotarō Kitagawa

Reina Kondo – Umi Adachi

OPERE RELATIVE

Manga

– Jijou wo Shiranai Tenkousei ga Guigui Kuru

LINK relativi all’opera

Altre opere di Shigenori Kageyama presenti sul sito:

Himawari! serie tv, anime

Himawari! 2 serie tv, anime

