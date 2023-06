anime – UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! – di Kazuya Miura

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Uzaki-chan wa Asobitai! – (宇崎ちゃんは遊びたい!)

Titolo internazionale: Uzaki-chan Wants to Hang Out! – Uzaki-chan Wants to Play!

Genere: serie tv – commedia, ecchi, sentimentale, scolastico, slice of life

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Luglio a Settembre 2020

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: venerdì alle 21:30 (JST)

Tratto: dal manga “Uzaki-chan Wants to Hang Out!”

Director: Kazuya Miura

Series Composition: Takashi Aoshima

Script: Kenji Sugihara (eps 2, 5, 11) Takamitsu Kouno (eps 4, 7, 10) Takashi Aoshima (eps 1, 8, 12) Yasunori Yamada (eps 3, 6, 9)

Character design: Manabu Kurihara

Music: Satoshi Igarashi

Studios: ENGI

Titolo in Italia: Uzaki-chan Wants to Hang Out!

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll (sub ita)

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Nadamesukashi Negotiation” by Kano and Naomi Ozora

Ending

“Kokoro Knock” by YuNi

Trailer



TRAMA

Ogni volta che la vivace Uzaki Hana vede il compagno di università Sakurai Shinichi solo al campus, le viene voglia di andare a stuzzicarlo. Infatti è frustrata dalla mancanza di vita sociale di Shinichi e dalla sua solitudine, e così decide di trascinare l’amico fuori dal suo guscio e costringerlo ad uscire…. a tutti i costi!

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kenji Akabane – Shinichi Sakurai

Naomi Ōzora – Hana Uzaki

Ayana Taketatsu – Ami Asai

Saori Hayami – Tsuki Uzaki

Tomoya Takagi – Itsuhito Sakaki

OPERE RELATIVE

Manga

– Uzaki-chan Wants to Hang Out!

Anime

– Uzaki-chan Wants to Hang Out! 2 – serie tv (sequel)

