anime – TOMO-CHAN IS A GIRL! (Tomo-chan wa Onnanoko!) – di Hitoshi Nanba

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Tomo-chan wa Onnanoko! – (トモちゃんは女の子!)

Titolo internazionale: Tomo-chan Is a Girl!

Genere: serie tv – commedia sentimentale, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 9 – in corso (previsti 13)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2023 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: giovedì alle 00:30 (JST)

Tratto: dal manga “Tomo-chan wa Onnanoko!” di Fumita Yanagida.

Director: Hitoshi Nanba

Series Composition: Megumi Shimizu

Character design: Shiori Hiraiwa

Music: Masaru Yokoyama

Studios: Lay-duce

Titolo in Italia: Tomo-chan Is a Girl!

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle

Opening Theme:

“Kurae! Telepathy” by Maharajan

Ending Theme:

“yurukuru*love” by Rie Takahashi, Rina Hidaka, and Sally Amaki

TRAMA

Tomo è la migliore amica di Junichiro “Jun” sin da quando erano bambini, ma ora che sono al liceo lei vuole diventare qualcosa di più… vuole essere la sua fidanzata! Preso il coraggio, quindi Tomo si dichiara a Jun, ma scopre che lui non la vede come una “femmina” ma come un maschiaccio manesco, e non capisce nemmeno che quella era una dichiarazione d’amore!

Inizia così la lotta di Tomo per essere più femminile, e farsi vedere da Jun per quella che è: una ragazza innamorata!

DOPPIATORI

Rie Takahashi – Tomo Aizawa

Kaito Ishikawa – Junichirō Kubota

Kenji Nobura – Gorō Aizawa

Kōhei Amasaki – Kōsuke Misaki

Kumiko Watanabe – Akemi Aizawa

Rina Hidaka – Misuzu Gundō

Sally Amaki – Carol Olston

Yoshitsugu Matsuoka – Tatsumi Tanabe

OPERE RELATIVE

Manga

– Tomo-chan wa Onnanoko!

RECENSIONI