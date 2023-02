anime – THE ICE GUY AND HIS COOL FEMALE COLLEAGUE (Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi) – di Mankyu

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi – (氷属性男子とクールな同僚女子)

Traduzione letterale: L’uomo di ghiaccio e la sua fantastica collega

Titolo internazionale: The Ice Guy and His Cool Female Colleague

Genere: serie tv – commedia, sentimentale, slice of life, soprannaturale, ufficio

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 9 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2023 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: mercoledì alle 22:30 (JST)

Tratto: dal manga “The Ice Guy and His Cool Female Colleague” di Miyuki Tonogaya.

Director: Mankyu

Series Composition: Tomoko Konparu

Character design: Miyako Kanō

Music: Ruka Kawada

Studios: Zero-G, Liber

Titolo in Italia: The Ice Guy and His Cool Female Colleague

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll (sub ita)

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening Theme:

“Frozen Midnight” by Takao Sakuma

Ending Theme:

“Rinaria” by Nowlu

TRAMA

In un presente molto simile al nostro, esistono anche persone che discendono da esseri soprannaturali e leggendari, che però fanno vite ordinarie. Himuro è un discendente di Yuki-onna (Spirito della Neve, clicca qua per la sua leggenda!), e quando si emoziona fa apparire neve e ghiaccio attorno a lui.

Nel nuovo ufficio dove va a lavorare conosce Fuyutsuki, una sua collega imperturbabile e molto carina, e da allora… comincia a far nevicare sempre più spesso.

DOPPIATORI

Chiaki Kobayashi – Himuro

Yui Ishikawa – Fuyutsuki-san

Ayane Sakura – Otonashi

Hiyori Nitta – Yukimin

Kouki Uchiyama – Saejima

Shugo Nakamura – Katori

Yumi Uchiyama – Komori

OPERE RELATIVE

Manga

– The Ice Guy and His Cool Female Colleague

