anime – OMAE WA MADA GUNMA WO SHIRANAI (You don’t know Gunma yet) – di Mankyu

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Omae wa Mada Gunma wo Shiranai – (お前はまだグンマを知らない)

Titolo internazionale: You don’t know Gunma yet

Genere: serie tv – comico, commedia, sovrannaturale, scolastico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Durata singolo episodio: 3 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2018

Tratto: dal manga “Omae wa Mada Gunma wo Shiranai”

Director: Mankyu

Series Composition: Mankyu

Character design: Tomonori Kogawa

Music: Kyōhei Matsuno

Studios: Asahi Production

Titolo in Italia: You don’t know Gunma yet

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Trasmissione tv online: in streaming su Crunchyroll, sub ita

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Ending

“So Happy” by Aya Uchida

Trailer



TRAMA

Nori, un liceale appena trasferito nella prefettura di Gunma, cerca di ambientarsi. Si innamora presto di una ragazza del luogo, peccato si tratti di un sentimento non corrisposto, dal momento che a lei interessano solo quelli di Gunma.

CURIOSITÀ

– Manga/Anime creato per pubblicizzare la prefettura di Gunma.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Aya Uchida – Kyō “Shinocchi” Shinooka

Gakuto Kajiwara – Nori Kamitsuki

Jun Kasama – Otoya Todoroki

Tomokazu Sugita – Yajiru

Yui Ogura – Teruna “Ietty” Ieki

OPERE RELATIVE

Manga

– Omae wa Mada Gunma wo Shiranai

Live action

– Omae wa Mada Gunma wo Shiranai

