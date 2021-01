anime – SAKURA NO CHIKAI – di Mitsutoshi Satou

Vota! [Totale: 1 Media: 3 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Sakura no Chikai: Marronni Yell – Higashi no Hichou Shimotsuke-shi o Yell! – (サクラノチカイ~まろに☆え~る 東の飛鳥下野市をえーる!~)

Titolo internazionale: Sakura no Chikai

Genere: special – musica, sovrannaturale, commedia

Rating: adatto a tutti

Durata: 12 minuti (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2018

Tratto: storia originale

Director: Mitsutoshi Satou

Studios: Production IMS

In Italia: inedito

Sigle:

Ending

“Sakura no Tegami” by Marronni Yell

TRAMA

La storia è ambientata nella città di Shimotsuke. Il gruppo immaginario di idol “Marronni Yell” visita la prefettura di Tochigi, assaporando le sue specialità locali e incontrando anche Shimono, un eroe storico locale.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– Anime creato per pubblicizzare la prefettura di Tochigi.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Hiro Shimono – Shimotsuke no Komaro

Iori Nomizu – Nonoka

Mami Shitara – Manami

Motoko Kobayashi – Ruri

