anime – NOKOTAN IN CERVA DI AMICI – di Masahiko Ota

SCHEDA

Titolo originale: Shikanoko Nokonoko Koshitantan – (しかのこのこのここしたんたん)

Titolo internazionale: My Deer Friend Nokotan

Genere: serie tv – comico, scolastico, demenziale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso (previsti 24)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: venerdì alle 22:30 (JST)

Tratto: Manga “Shikanoko Nokonoko Koshitantan”

Director: Masahiko Ota

Series Composition: Takashi Aoshima

Character design: Ayumu Tsujimura

Music: Yasuhiro Misawa

Studios: Wit Studio

Titolo in Italia: Nokotan in cerva di amici

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Prime Video, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle

Opening:

“Shika-Iro Days” by Deer Club (Megumi Han, Saki Fujita, Rui Tanabe, Fūka Izumi)

Ending:

“Shika-Senbei no Uta” by Noko Shikanoko, Torako Koshi

TRAMA

Vista come la studentessa perfetta, in realtà Koshi Torako sta cercando di nascondere a tutti il suo passato da teppista. Ma tutto il suo impegno va all’aria quando nella sua classe arriva Nokotan!

La nuova studentessa è infatti una ragazza-cerva che sta cercando amici, ed elegge proprio Torako come sua prima amica… se no dirà a tutti il suo segreto. Iniziano così delle giornate completamente folli!

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Megumi Han – Noko “Nokotan” Shikanoko

Saki Fujita – Torako “Koshitan” Koshi

Rui Tanabe – Anko Koshi

Fūka Izumi – Meme Bashamo

OPERE RELATIVE

Manga

– Shikanoko Nokonoko Koshitantan

