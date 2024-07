manga – PROTEGGERE LE STREGHE – di Ebishi Maki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Majo o Mamoru. – (魔女をまもる)

Titolo internazionale: Protecting the Witch – Save the Witches.

Autrice: Ebishi Maki

Genere: drammatico, storico

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017

Casa Editrice giapponese: Asahi Shimbunsha

Rivista: Nemuki +

Tratto: basato sulla vita del medico Johann Weyer (anche se il manga romanza la vicenda storica), link su Wikipedia sul personaggio storico

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Proteggere le streghe

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Casa Editrice italiana: Dynit

edizione grande ma senza sovracopertina, a 12,90 €

Traduzione: Irene Cantoni

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Anno 1551. Ducati Uniti di Jülich-Kleve-Berg (attuale Olanda). Il medico Johann Weyer gode dell’appoggio del duca, che lo manda anche ad indagare nei villaggi dove si mormora ci siano streghe o lupi mannari, soprattutto per estirpare le dicerie prima che si allarghino troppo fino a generare terrore e violenza, e di conseguenza l’intervento della Chiesa.

Grazie agli innovativi insegnamenti del suo maestro, Johann non crede alla possessione del demonio, convinto che le “streghe” siano affette da malattia e si possano guarire.

