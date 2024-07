manga – AKANE-BANASHI – di Yuki Suenaga, Takamasa Moue

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Akane-Banashi – (あかね噺)

Titolo internazionale: Akane-Banashi

Autori: storia Yuki Suenaga, disegni Takamasa Moue

Genere: commedia, slice of life, recitazione

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2022 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 12 (in corso)

Titolo in Italia: Akane-Banashi

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Traduzione: Valentina Vignola

Volumi: 7 (in corso)

TRAMA

Rakugo: genere teatrale giapponese nel quale un narratore racconta mediante un monologo, ma anche tramite le proprie movenze ed espressioni, delle storie capaci di ipnotizzare gli spettatori.

Akane Ousaki fin da piccola ha sempre ammirato il rakugo del padre Toru, passando ore a guardarlo mentre si esercitava. Ma la carriera dell’uomo viene arrestata dal maestro Issho Arakawa, che addirittura lo fa espellere dalla prestigiosa scuola di rakugo che frequentava.

Gli anni passano e Akane cresce, determinata a prendersi la rivincita, diventando una vera maestra del rakugo! Ma non sarà facile, dato che si tratta di un ambiente competitivo e anche un po’ maschilista.

