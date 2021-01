anime – REVISIONS – di Goro Taniguchi

Vota! [Totale: 1 Media: 3 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Revisions – (revisions リヴィジョンズ)

Titolo internazionale: Revisions

Genere: serie tv – azione, fantascienza, mecha

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2019

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: storia originale

Director: Goro Taniguchi

Series Composition: Makoto Fukami, Taichi Hashimoto

Character design: Jun Shirai

Mecha design: Yohei Arai

Music: Azusa Kikuchi

Studios: Shirogumi

Titolo in Italia: Revisions

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Trasmissione tv online: in streaming, doppiato in italiano, su Netflix

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia

Sigle:

Opening

“Wagamama de Gomakasanaide” by THE ORAL CIGARETTES

Ending

“Curtain Call” by WEAVER

Trailer



TRAMA

Milo… era questo il nome della salvatrice di Daisuke Dojima, la stessa che gli aveva rivelato che un giorno lui stesso avrebbe dovuto difendere i suoi amici da un pericolo mortale.

E anni dopo la profezia si compie: accade il misterioso fenomeno conosciuto come “Shibuya Drift”, e l’intera area centrale del quartiere si solleva in aria, portando via anche Daisuke e i suoi amici… ma verso dove?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Kouki Uchiyama – Daisuke Dojima

Mikako Komatsu – Milo

Aya Endo – Yumiko Yazawa

Houchu Ohtsuka – Nicholas Satō

Manaka Iwami – Marin Temari

Masaki Terasoma – Ryouhei Kuroiwa

Nobunaga Shimazaki – Chang Gai Steiner

Nobuo Tobita – Seiichirou Muta

Rie Takahashi – Chang Lu Steiner

Sōma Saitō – Keisuke Asano

Takahiro Sakurai – Mikio Dojima

Yōko Hikasa – Chiharu Isurugi

Yuka Terasaki – Kanae Izumi

Yukari Tamura – Mukyū Isurugi

Doppiatori italiani

Direzione del doppiaggio: Marco Benevento

Alessandro Campaiola – Daisuke Dojima

Chaira Gioncardi – Milo

Alessio Puccio – Keisaku Asano

Annalisa Usai – Marin Temari

Marco Briglione – Chang Gai Steiner

Tiziana Martello – Chang Lu Steiner

Antilena Nicolizas – Chiharu Isurugi

Fabrizio Pucci – Ryouhei Kuroiwa

Gianni Giuliano – Nicholas Sato

Mattea Serpelloni – Kanae Izumi

Oliviero Dinelli – Seiichiro Muta

Veronica Cuscusa – Mukyu Isurugi

