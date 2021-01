anime – YATOGAME-CHAN KANSATSU NIKKI – di Hisayoshi Hirasawa

Vota! [Totale: 1 Media: 3 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Yatogame-chan Kansatsu Nikki – (八十亀ちゃんかんさつにっき)

Titolo internazionale: Yatogame-chan Observation Diary

Genere: serie tv – commedia, scolastico, demenziale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2019

Tratto: dal manga “Yatogame-chan Kansatsu Nikki”

Director: Hisayoshi Hirasawa

Series Composition: WORDS in STEREO

Character design: Satsuki Hayasaka

Music: Ryūdai Abe

Studios: Creators in Pack, Saetta

Titolo in Italia: Yatogame-chan Kansatsu Nikki

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Trasmissione tv online: in streaming su Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Trailer



TRAMA

Jin Kaito si è trasferito ad Aichi, e viene aiutato da Monaka Yatogame ad ambientarsi, entrando nel club di fotografia.

Informazioni utili: Manga/Anime creato per pubblicizzare la prefettura di Aichi.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Mitsuhiro Ichiki – Kaito Jin

Haruka Tomatsu – Monaka Yatogame

Mikako Komatsu – Yanna Sasatsu

Yūki Wakai – Mai Tadakusa

Hisako Tōjō – Toshika Jin

OPERE RELATIVE

Manga

– Yatogame-chan Kansatsu Nikki

Anime

– Yatogame-chan Kansatsu Nikki 2 – serie tv

– Yatogame-chan Kansatsu Nikki 3 – serie tv

