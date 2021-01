anime – HANBUN NO TSUKI GA NOBORU SORA (Looking Up At The Half-Moon) – di Yukihiro Matsushita

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Hanbun no Tsuki ga Noboru Sora – (Hantsuki – 半分の月がのぼる空)

Titolo internazionale: Looking Up At The Half-Moon

Genere: serie tv – drammatico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2006

Tratto: Light novel

Director: Yukihiro Matsushita

Series Composition: Katsuhiko Takayama

Script: Katsuhiko Takayama

Character design: Makoto Kohara

Music: Shinkichi Mitsumune

Studios: Group TAC

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Aoi koufuku” by Kotani Nobuko

Ending

“Kioku no kakera” by Nobuko Kotani

TRAMA

La vita di Yuuichi diventa piuttosto monotona quando gli diagnosticano l’epatite e viene ricoverato in ospedale, ma Rika sa come fargli tornare il sorriso.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Kenichi Suzumura – Yuichi Ezaki

Mikako Takahashi – Rika Akiba

Nobuyuki Kobushi – Tsukasa Sekoguchi

Yuki Kodaira – Akiko Tanizaki

Akira Sasanuma – Tamotsu Yamanishi

Hiroaki Hirata – Goro Natsume

OPERE RELATIVE

Light novel

– Hanbun no Tsuki ga Noboru Sora

Manga

– Hanbun no Tsuki ga Noboru Sora

Live action

– Hanbun no Tsuki ga Noboru Sora – telefilm

– Hanbun no Tsuki ga Noboru Sora – film

LINK relativi all’opera

Altre opere di Yukihiro Matsushita presenti sul sito:

Maria-sama ga miteru serie tv, anime

RECENSIONI