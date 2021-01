anime – HIBIKE! EUPHONIUM (Sound! Euphonium) – di Tatsuya Ishihara

Vota! [Totale: 0 Media: 0 ] Devi fare il login per votare

SCHEDA

Titolo originale: Hibike! Euphonium – (響け!ユーフォニアム)

Titolo internazionale: Sound! Euphonium

Genere: serie tv – musica, scolastico, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2015

Tratto: da una serie di romanzi in dodici volumi di Ayano Takeda

Director: Tatsuya Ishihara

Series Composition: Jukki Hanada

Character design: Shoko Ikeda

Music: Akito Matsuda

Studios: Kyoto Animation

Titolo in Italia: Sound! Euphonium

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Trasmissione tv online: in streaming sub ita su Crunchyroll.

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“DREAM SOLISTER” by TRUE

Ending

1: “Tutti!” by Tomoyo Kurosawa, Ayaka Asai, Chika Anzai, & Moe Toyota

2: “Dream Solister” by Wind Orchestra (ep 13)

TRAMA

Il club musicale del liceo Kitauji, un tempo il più illustre, vede il calare del suo rendimento. Ma tutto cambia con l’arrivo del nuovo professore…

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Tomoyo Kurosawa – Kumiko Ōmae

Chika Anzai – Reina Kōsaka

Ayaka Asai – Hazuki Katō

Moe Toyota – Sapphire Kawashima

Aya Hisakawa – Michie Matsumoto

Haruki Ishiya – Shūichi Tsukamoto

Kenjiro Tsuda – Takuya Gotō

Konomi Fujimura – Natsuki Nakagawa

Manami Numakura – Mamiko Ōmae

Minako Kotobuki – Asuka Tanaka

Minori Chihara – Kaori Nakaseko

Miyuki Kobori – Riko Nagase

Saori Hayami – Haruka Ogasawara

Takahiro Sakurai – Noboru Taki

Yōko Hikasa – Aoi Saitō

Yuri Yamaoka – Yuko Yoshikawa

OPERE RELATIVE

Romanzo

– Hibike! Euphonium

Anime

– Hibike! Euphonium 2 – serie tv

– Hibike! Euphonium Movie 1: Kitauji Koukou Suisougaku-bu e Youkoso – film d’animazione

– Hibike! Euphonium Movie 2: Todoketai Melody – film d’animazione

– Hibike! Euphonium Movie 3: Chikai no Finale – film d’animazione

– Liz and the Blue Bird – film d’animazione, spinoff

Manga

– Hibike! Euphonium

