anime – CODE GEASS: FUKKATSU NO LELOUCH (Code Geass: Lelouch of the Resurrection) – di Goro Taniguchi

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Code Geass: Fukkatsu no Lelouch – Code Geass: Lelouch of the Resurrection – (コードギアス復活のルルーシュ)

Titolo internazionale: Code Geass: Lelouch of the Resurrection

Genere: film d’animazione – azione, drammatico, mecha, fantascienza, soprannaturale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Durata: 1 ora e 52 minuti

Anno di uscita in Giappone: Febbraio 2019

Tratto: storia originale

Director: Goro Taniguchi

Script: Ichiro Okouchi

Character design: Takahiro Kimura

Mechanical design: Eiji Nakada, Kenji Teraoka

Music: Kotaro Nakagawa

Studios: Sunrise

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto, sottotitolato, amatorialmente in italiano dal fansub SubZero.

Sigle:

Opening

“Kono Sekai de” by Ieiri Leo

Ending

“Revive” by UNIONE

Trailer



TRAMA

ATTENZIONE: questo film è il seguito dei precedenti movie, a loro volta rivisitazione delle due serie tv (siamo, infatti, in un universo alternativo). Se non si conosce almeno la conclusione di queste ultime (“Il Zero Requiem”) non leggere qua sotto!

Dopo la morte dell’ultimo Imperatore di Britannia, il suo regno è finito, trasformando i territori in una Federazione di Nazioni Unite; e la Terra è stata in pace per un anno. Ma nel deserto nello stato di Zilkhstan, incredibilmente, un gruppo militare riesce a rapire Nunnally e la sua guardia del corpo Suzaku, scatenando una nuova crisi internazionale.

In quello stesso paese si trova CC con una missione: completare la risurrezione di Zero…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Jun Fukuyama – Lelouch vi Britannia

Takahiro Sakurai – Suzaku Kururugi

Yukana – C.C.

Akio Ohtsuka – Forgner

Ami Koshimizu – Kallen Kozuki

Ayumu Murase – Shalio

Kaori Nazuka – Nunnally vi Britannia

Keiko Toda – Shamna

Kenjiro Tsuda – Qujappat

Nobunaga Shimazaki – Shesthaal

Satomi Arai – Sayoko Shinozaki

Tetsu Shiratori – Lloyd Asplund

Wataru Takagi – Bitool

OPERE RELATIVE

Anime, Serie tv

– Code Geass: Lelouch of the Rebellion – opera capostipite

– Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2

Anime, Oav

– Code Geass: Akito the Exiled

– Code Geass: Hangyaku no Lelouch – Nunnally in Wonderland

Anime, Film d’animazione

– Code Geass: Hangyaku no Lelouch – Movie – serie di 3 film d’animazione – prequel

Manga

tutti usciti dopo le serie tv

– Code Geass: Lelouch of the Rebellion

– Code Geass – Suzaku of the Counterattack

– Code Geass – Nightmare of Nunnally

– Code Geass: Renya of Darkness

– Code Geass: Nunnally in Wonderland

– Code Geass – Oz The Reflection

