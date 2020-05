anime – CODE GEASS: NUNNALLY IN WONDERLAND – di Makoto Baba

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Code Geass: Hangyaku no Lelouch – Nunnally in Wonderland – (コードギアス 反逆のルルーシュ:ナナリーinワンダーランド)

Titolo internazionale: Code Geass: Nunnally in Wonderland

Genere: oav – commedia, parodia, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 28 minuti

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2012

Tratto: spin-off della serie televisiva anime “Code Geass: Lelouch of the Rebellion”.

Director: Makoto Baba

Script: Yuuichi Nomura

Character design: Takahiro Kimura

Music: Hitomi Kuroishi, Kotaro Nakagawa

Studios: Sunrise

In Italia: inedito

TRAMA

Lontano dalle atmosfere drammatiche delle serie tv, questo oav è comico, e parodizza un po’ i protagonisti di Code Geass (sono presenti quelli della prima che seconda stagione).

La storia inizia con Nunnally che chiede a Lelouch di raccontargli una fiaba, come quando erano bambini. Il ragazzo inizia a narrare una storia che vede la stessa Nunnaly come protagonista, in una rivisitazione di “Alice nel paese delle meraviglie”, che vedrà tutti i vari personaggi interpretati da persone che lei conosce molto bene.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime, Serie tv

– Code Geass: Lelouch of the Rebellion – opera capostipite

– Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2

Anime, Oav

– Code Geass: Akito the Exiled

Anime, Film d’animazione

– Code Geass: Hangyaku no Lelouch – Movie – serie di 3 film d’animazione

– Code Geass: Fukkatsu no Lelouch

Manga

tutti usciti dopo le serie tv

– Code Geass: Lelouch of the Rebellion

– Code Geass – Suzaku of the Counterattack

– Code Geass – Nightmare of Nunnally

– Code Geass: Renya of Darkness

– Code Geass: Nunnally in Wonderland

– Code Geass – Oz The Reflection

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Code Geass” presente sul sito:

Altre opere di Goro Taniguchi presenti sul sito:

Planetes serie tv, anime

RECENSIONI