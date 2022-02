anime – SONO BISQUE DOLL WA KOI WO SURU (My Dress-Up Darling) – di Keisuke Shinohara

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru – (Sono Kisekae Ningyou wa Koi wo Suru – その着せ替え人形は恋をする)

Titolo internazionale: My Dress-Up Darling

Genere: sentimentale, slice of life, ecchi, scolastico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2022 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: domenica alle 00:00 (JST)

Tratto: dal manga “My Dress-Up Darling” di Shinichi Fukuda.

Director: Keisuke Shinohara

Series Composition: Yoriko Tomita

Script: Yoriko Tomita

Character design: Kazumasa Ishida

Music: Takeshi Nakatsuka

Studios: CloverWorks

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: My Dress-Up Darling

Distributore: Crunchyroll Italia (non disponibile in home video)

Sigle:

Opening

“Sansan Days” by Spira Spica

Ending

“Koi no Yukue” by Akari Akase

Trailer giapponese



TRAMA

Gojo Wakana è una ragazzo di 15 anni molto bravo a cucire, passione ereditata dalla sua famiglia che ha un’azienda artigianale di bambole tradizionali. Ma proprio questa sua capacità lo ha portato a essere preso in giro dai coetanei perchè “sei uno a cui piacciono le cose da femmine”, e di conseguenza anche ora che è alle superiori non ha amici, ed è di carattere chiuso e timido.

Ma un giorno la sua abilità nel cucito viene notata dalla bella e allegra compagna Kitagawa Marin, che lo implora di aiutarla a realizzare un perfetto costume da cosplay.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Hina Suguta – Marin Kitagawa

Shōya Ishige – Wakana Gojō

Atsumi Tanezaki – Sajuna Inui

Atsushi Ono – Kaoru Gojō

Hina Yomiya – Shinju Inui