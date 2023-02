anime – SPICCHI DI CIELO TRA BAFFI DI FUMO (Il cielo azzurro di Romeo) – di Kozo Kusuba

4.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Romeo no Aoi Sora – (ロミオの青い空)

Traduzione letterale: Il cielo azzurro di Romeo

Titolo internazionale: Romeo’s Blue Skies – Romeo and the Black Brothers

Genere: serie tv – avventura, drammatico, slice of life, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 33 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1995

Rete tv giapponese: Fuji Television Network

Tratto: dal romanzo tedesco “Die schwarzen Brüder” di Lisa Tetzner e Kurt Held.

Director: Kozo Kusuba

Script: Michiru Shimada

Character design: Yoshiharu Sato

Music: Kei Wakakusa

Studios: Nippon Animation

Titolo in Italia: Spicchi di cielo tra baffi di fumo (tv) – Il cielo azzurro di Romeo (home video)

Pubblicazione in Italia:

– trasmesso per la prima volta sul canale tv Italia 1 dal luglio 1997, in versione censurata (è stato anche tagliato un intero episodio, il 17)

– nel 2002 la Dynit ha cominciato a pubblicare in home video la serie in versione integrale con il nuovo titolo “Il cielo azzurro di Romeo”, che riprende il titolo originale giapponese, utilizzando il doppiaggio Mediaset e sottotitolando le scene censurate e mai doppiate in italiano, ma la pubblicazione si è interrotta dopo due uscite.

– attualmente non disponibile in streaming in nessuna piattaforma legale

Sigle:

Opening Theme:

“Sora e…” by Hiroko Kasahara

Ending Theme:

“Si Si Ciao -Romana no Oka de-” by Hiroko Kasahara

Sigla italiana

“Spicchi di cielo tra baffi di fumo” di Cristina D’Avena

TRAMA

Metà dell’Ottocento. A Sonogno, in Svizzera, vive Romeo. La sua famiglia è povera e, dopo un evento drammatico, si vende a Antonio Luini, soprannominato “il Diavolo”, che compra ragazzini per farli diventare spazzacamini a Milano, intascandone i guadagni.

Nel viaggio verso la città conosce e fa amicizia a Alfredo, anche lui che sta per diventare spazzacamino. A Milano i due si separano, e Romeo viene venduto alla famiglia Rossi, che purtroppo lo tratterà male.

Ed è proprio in uno dei primi lavori da spazzacamino che Romeo farà una incredibile scoperta: oltre il buio dei camini, al di sopra di Milano, c’è un incredibile ed infinito cielo azzurro, e solo gli spazzacamini hanno il privilegio di vederlo da vicino. E questa speranza lo aiuterà a sopportare tutte le difficoltà che incontrerà negli anni a venire.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– l’anime fa parte della collana World Masterpiece Theater della Nippon Animation, che raggruppa in animazione i grandi classici della letteratura mondiale.

– il romanzo da cui è tratto “Die schwarzen Brüder” è famoso in Germania e Svizzera, tanto che ne sono stati tratti anche dei film e telefilm. Il libro è edito in Italia come “I fratelli neri”.

– nel romanzo il protagonista si chiama Giorgio, nell’anime hanno deciso di cambiare il nome in Romeo.

– per disegnare il personaggio di Romeo, Yoshiharu Sato si è basato su una foto di un ragazzo svizzero scattata da Hayao Miyazaki e Isao Takahata durante la loro ricerca di materiale per “Heidi”.

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Maurizio Torresan

Davide Garbolino – Romeo

Elisabetta Spinelli – Angeletta

Daniela Trapelli – Voce Narrante

Elisabetta Cesone – Edda

Emanuela Pacotto – Bianca

Gianfranco Gamba – Dr. Casella

Gualtiero Scola – Alfredo

Marco Balzarotti – Antonio Luini

Marco Pagani – Signor Rossi

Mario Zucca – Rizzo

Paolo Torrisi – Anselmo

