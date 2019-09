anime – POLLYANNA (Ai Shoujo Pollyanna Story) – di Kozo Kusuba

A cura di Anne e M.

Titolo originale: Ai Shoujo Pollyanna Story – (愛少女ポリアンナ物語)

Titolo internazionale: Sekai Meisaku Gekijou, Story of Pollyanna

Genere: serie tv – drammatico, slice of life, storico

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 51 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1986

Tratto: dai romanzi “Pollyanna” e “Pollyanna cresce” dell’americana Eleanor Porter (che hanno ispirato anche telefilm e film)

Director: Kozo Kusuba

Character design: Yoshiharu Satō

Music: Reijirō Koroku

Studios: Nippon Animation

Titolo in Italia: Pollyanna

Anno di pubblicazione in Italia: 1987

Trasmissione in tv: Italia Uno, e poi replicata negli anni in vari canali Mediaset

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: non disponibile per l’home video

Sigle:

Opening

1: “Shi-a-wa-se Carnival” by Youki Kudoh (eps 01-27)

2: “Hohoemu Anata ni Aitai” by Youki Kudoh (eps 28-51)

Ending

1: “Ai ni Naritai” by Youki Kudoh (eps 01-27)

2: “Shiawase” by Youki Kudoh (eps 28-51)

sigla italiana

“Pollyanna” di Cristina D’Avena

TRAMA

Pollyanna Whittier è una bambina figlia di un pastore protestante, nella provincia americana di inizio ‘900. Alla morte del padre, viene affidata alla zia, sorella della madre, che vive a Beldingsville e che aveva rotto i rapporti con i suoi genitori tanti anni prima.

Quando arriva a casa sua, Pollyanna scopre che la donna è severa, che vive in solitudine e sembra odiare tutti. Ma la bambina, di natura positiva e allegra, piano piano conquisterà la zia, e molte persone della sua nuova città.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Pollyanna Whittier – Dania Cericola

Polly Harrington – Elisabetta Cesone

Nancy – Marcella Silvestri

Jimmy Bean Pendelton – Paola Tovaglia

John Pendelton – Raffaele Farina e Antonio Paiola

Thomas Chilton – Marco Balzarotti

Timothy – Guido Rutta

Dargene – Lia Rho Barbieri

Ruth Carew – Tullia Piredda e Milena Albieri

James – Paolo Torrisi

John Whittier – Enrico Carabelli

RECENSIONI

