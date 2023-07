anime – MAGICAL GIRL SPEC-OPS ASUKA – di Hideyo Yamamoto

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Mahou Shoujo Tokushusen Asuka – (魔法少女特殊戦あすか)

Titolo internazionale: Magical Girl Spec-Ops Asuka

Genere: serie tv – azione, drammatico, horror, soprannaturale

Target: seinen

Rating: adatto ad un pubblico adulto e non impressionabile, presenza di parecchia violenza (splatter)

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio – Marzo 2019

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: sabato alle 02:25 (JST)

Tratto: dal manga “Magical Girl Spec-Ops Asuka” di Makoto Fukami e Seigo Tokiya.

Director: Hideyo Yamamoto

Series Composition: Makoto Fukami, Norimitsu Kaihō

Script: Kotaro Shimoyama (ep 5) Makoto Fukami (eps 7-8, 10, 12) Naoya Tamura (ep 10) Norimitsu Kaihō (eps 1-3, 9, 11) Ukyō Kodachi (eps 4, 6)

Character design: Yoko Suzuki

Music: R.O.N

Studios: LIDENFILMS

Titolo in Italia: Magical Girl Spec-Ops Asuka

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“KODO” by nonoc

Ending

“Rebel Flag” by GARNiDELiA

Trailer



TRAMA

Quando il mondo venne invaso da creature violente chiamate Dias, fu creata una speciale unità militare composta solo da ragazze magiche, che acquisirono i loro poteri grazie ad un’alleanza con il Regno degli Spiriti. Queste maghette vinsero la guerra, ma la loro squadra venne decimata nel conflitto, e alla fine ne rimasero solo cinque: Kurumi Mugen, Mia Cyrus, Tamara Volkova, Lau Peipei e Asuka Ootorii.

Mentre quattro di loro decisero di rimanere nell’esercito, Asuka si ritirò a vita privata, diventando una normale studentessa delle superiori. Ma il suo sogno di una vita tranquilla si infrange tre anni dopo, quando i Dias si ripresentano, ancora più violenti e pronti a tutto.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Aya Suzaki – Asuka Ootorii

Akira Sekine – Kurumi Mugen

Aya Hisakawa – Chavalier Francine

Ayana Taketatsu – Chisato Yonamine

Chinami H-himoto – Sayako Hata

Eriko Matsui – Mia Cyrus

Hitomi Ueda – Leila

Kenji Nomura – Yoshiaki Iizuka

