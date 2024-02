manga – INSOMNIACS AFTER SCHOOL – di Makoto Ojiro

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kimi wa Houkago Insomnia – (君は放課後インソムニア)

Titolo internazionale: Insomniacs After School

Aurice: Makoto Ojiro

Genere: sentimentale, scolastico, slice of life

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019 – 2023

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic Spirits

Volumi: 14 (concluso)

Titolo in Italia: Insomniacs After School

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Traduzione: Valentina Vignola

Volumi: 8 (in corso)

TRAMA

In una scuola superiore giapponese girano brutte voci sull’aula del club di astronomia, chiusa da anni e oramai usata come magazzino. Si dice che sia infestata dal fantasma di una ex studentessa, morta suicida.

Nakami è un ragazzo che soffre di insonnia, e per questo è sempre nervoso a scuola. Un giorno nota che la porta dell’aula di astronomia è aperta, così ci si reca in cerca di un posto tranquillo. E lì trova una studentessa, Isaki, che soffre come lui di un disturbo del sonno. I due inizieranno a dividersi l’aula, come loro “rifugio segreto”. Ma quando qualcuno li scoprirà?

IMMAGINI clicca per ingrandire

