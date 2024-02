manga – DRCL: MIDNIGHT CHILDREN – di Shinichi Sakamoto

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: #DRCL Midnight Children

Titolo internazionale: #DRCL Midnight Children

Autore: Shinichi Sakamoto

Genere: dramamtico, horror, mistero, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2021 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Grand Jump

Tratto: rivisitazione del romanzo “Dracula” di Bram Stoker

Volumi: 4 (in corso)

Titolo in Italia: #DRCL Midnight Children

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione a 12,00 €, con sovracopertina

Traduzione: Marco Franca

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

1800. Una nave russa carica in stiva delle strane casse di legno, e salpa per l’Inghilterra. Qualcosa di terrificante capita però durante il viaggio in mare, e la nave si arena vicino alla prestigiosa scuola inglese Whitby. La merce che trasportava viene recuperata, e portata all’interno della scuola.

Mina Murray è l’unica ragazzina che frequenta la suddetta accademia, e perciò viene bullizzata e derisa dai studenti maschi: ma lei è forte e decisa a farsi rispettare. Ed è la prima a rendersi conto che qualcosa di terribile sta prendendo possesso dell’edificio scolastico.

