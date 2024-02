manga – MASURAO – di Shinichi Sakamoto

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Masuraou – (益荒王)

Titolo internazionale: Masurao

Autore: Shinichi Sakamoto

Genere: comico, azione, torneo di arti marziali

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005

Casa Editrice giapponese: Shuukan Young Jump

Rivista: Shueisha

Volumi: 7 (concluso)

Titolo in Italia: Masurao

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Casa Editrice italiana: JPop

edizione a 5,90 €, disponibile anche in Box

Traduzione:

Volumi: 7 (concluso)

TRAMA

“Re di Masurao” è il titolo dato ad Osaka al più virile tra gli uomini, e per vincerlo bisogna partecipare ad un severo torneo di arti marziali.

Takeshi Yamato è un giovane teppista di Tokyo, che si trasferisce ad Osaka per via del lavoro del padre. Spera di ricominciare da capo nella nuova città, magari facendo una vita scolastica più tranquilla e trovando una ragazza. Ma le sue belle speranze vanno in fumo quando, in un bagno pubblico, il compagno di classe Gono nota che Takeshi ha notevoli “dimensioni” ed è superdotato, e lo fa sapere in giro.

In mezzo ai tanti pettegolezzi ed imbarazzi, per Takeshi l’unica soluzione è partecipare al torneo Masurao, per avere il rispetto di tutti gli abitanti della città.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Shinichi Sakamoto” presente sul sito:

RECENSIONI