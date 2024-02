manga – CASTE HEAVEN – di Chise Ogawa

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Caste Heaven – (カーストヘヴン)

Titolo internazionale: Caste Heaven

Autrice: Chise Ogawa

Genere: drammatico, scolastico, erotico, sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014

Casa Editrice giapponese: Libre

Rivista: Magazine Be x Boy

Volumi: 8 (concluso)

Titolo in Italia: Caste Heaven

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Traduzione: Davide Campari

Volumi: 8 (concluso)

TRAMA

In una scuola superiore maschile vige un crudele e rigido sistema di classi sociali, simboleggiati dai segni delle carte. Lo studente più in alto è il “King” (Re), ci sono poi varie figure fino al più basso, il “Target” che può essere bullizzato e maltrattato da tutti senza ritorsioni.

Azusa era il King ma, dopo un tradimento, si è ritrovato come Target. Il nuovo Re, Karino, gli fa una proposta: farà in modo che nessuno lo tormenti, se in cambio lui diventerà il suo amante…

