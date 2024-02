manga – LA CORDA D’ORO – di Yuki Kure

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kiniro no Corda – La Corda d’Oro – (金色のコルダ)

(in Giappone il sottotitolo dell’opera è in lingua italiana)

Titolo internazionale: La Corda d’oro – The Golden String

Autrice: Yuki Kure

Genere: musica, reverse-harem, scolastico, sentimentale, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2004

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: LaLa

Volumi: 17 (concluso)

Titolo in Italia: La Corda D’oro

Anno di pubblicazione in Italia: 2008

Casa Editrice italiana: JPop

edizione a 5,90 €, con sovracopertina

Traduzione: Stefania Da Pont

Volumi: 17 (concluso)

TRAMA

Un violino dalla corda d’oro: è questo il meraviglioso dono che il folletto della musica Lily dà alla studentessa Kanoko. Il magico strumento è in grado di suonare qualsiasi melodia che la ragazza conosce, e in modo così perfetto che viene poi scelta per un prestigioso concorso musicale, assieme ad altri cinque studenti.

Kanoko conosce e poi si affeziona agli altri partecipanti, e comincia anche a sentirsi in colpa…

OPERE RELATIVE

Videogioco

– Kin’iro no corda/La Corda d’Oro – serie di 6 videogames

Manga

– Kiniro no Corda: Blue Sky

Anime

– La Corda d’Oro: Primo Passo – serie tv

– La Corda d’Oro: Secondo Passo – serie tv

– La Corda d’Oro Blue Sky – serie tv

