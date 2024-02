manga – LA LUNA E L’ACCIAIO – di Daruma Matsuura

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Taiyou to Tsuki no Hagane – (太陽と月の鋼)

Titolo internazionale: Steel of the Celestial Shadows – The Steel of Sun and Moon

Autrice: Daruma Matsuura

Genere: azione, mistero, sentimentale, storico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic Superior

Volumi: 7 (in corso)

Titolo in Italia: La luna e l’acciaio

Anno di pubblicazione in Italia: 2024 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Traduzione: Davide Campari

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Era Tenpo (1830-1844) in Giappone. I samurai sono verso la fine del loro potere, e Konosuke Ryudo è povero e senza lavoro. Non solo perchè la sua casta si sta avviando al tramonto, ma anche perchè afflitto da una singolare maledizione: il suo corpo respinge l’acciaio. Così non può impugnare nessun tipo di spada, ma nemmeno prendere in mano un semplice rasoio per radersi.

Una notte viene attaccato da dei banditi che – dopo che si sono accorti che le armi non hanno alcun effetto su di lui – lo gettano nel fiume. Konosuke pensa che sia finalmente finita la sua vita di tormenti, ma viene invece salvato da una donna misteriosa, che gli propone successivamente di sposarla!

