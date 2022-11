manga – GEKKA BIJIN: La principessa guerriera della luna – di Tatsuya Endo

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Gekka Bijin – (月華美刃)

Titolo internazionale: Moon Flower Beauty – The Moon Sword

Autore: Tatsuya Endo

Genere: azione, commedia, fantascienza, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2010

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Jump SQ

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Gekka Bijin – la principessa guerriera della luna

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione economica, a 4,90 €

Traduzione: Laura Giordano, Alessia Trombetta

Volumi: 5 (concluso)

TRAMA

Sulla luna esiste una civiltà avanzata, divisa in due clan rivali, la famiglia Takenouchi e la Umenouchi. Kaguya è la figlia di Fumiya Takenouchi, l’attuale Imperatrice Argentea, ma pur essendo la principessa lei non vorrebbe ereditare il trono, ed odia la sua vita.

Quando la regina si ammala, il clan nemico ne approfitta per ordire un colpo di stato. Per proteggerla Fumiya fa scappare Kaguya sulla Terra, dove la ragazzina porta con sé la potente katana della madre, simbolo del potere imperiale. Ora Kaguya dovrà diventare una forte guerriera per riprendersi il regno usurpato, facendo attenzione ai vari sicari degli Umenouchi.

LINK inerenti all’opera

