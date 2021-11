anime – LUPIN III – LA PRINCIPESSA DELLA BREZZA: LA CITTA’ NASCOSTA NEL CIELO – di Takaomi Kanasaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Lupin Sansei: Princess of the Breeze – Kakusareta Kuuchuu Toshi – (ルパン三世 princess of the breeze ~隠された空中都市~)

Titolo internazionale: Lupin III: Princess of the Breeze – Hidden City in the Sky

Genere: special – azione, avventura, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 91 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2013

Tratto: 24° special tv sul ladro Lupin III; ideato da Monkey Punch

Director: Takaomi Kanasaki

Character design: Takahiro Kagami

Music: Yuji Ono

Studios: TMS Entertainment

Titolo in Italia: Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Trasmissione tv: Italia 1

Trasmissione tv online: disponibile su Amazon Prime Video

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Sigla d’apertura

– “ THEME FROM LUPIN III [2013 cool ver.]” by Yūji Ōno

Sigla di chiusura

– “Treasures of Time” by Predawn

TRAMA

Lupin è alla ricerca dei quattro tesori perduto di Shahalta, e che riuniti permettono di trovare l’anima del piccolo paese europeo.

Mentre cerca di rubarli Lupin viene anticipato da un gruppo di pirati del cielo guidati dalla bella Yutika, e si ritrova con un bebè abbandonato!

Cercando di capire di più sul tesoro e i sui suoi avversari il nostro ladro si ritroverà a investigare sul passato del governo di Shahalta in un avventura fra mistero e tecnologia, nel cuore dell’Europa…

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– 25° Special televisivo di Lupin III.

– In questo speciale Lupin appare con la giacca rossa.

– All’inizio del film ambientate in Italia, gli agenti che inseguono Lupin sono carabinieri, poco dopo all’aeroporto di Roma, insieme ai militari che attendono l’ispettore Zenigata, si vede parcheggiata sullo sfondo l’auto della polizia. Non è la prima volta che accade una cosa simile nella filmografia di Lupin III; infatti era successo anche nello Special: Viaggio nel pericolo.

– Nel film è presente una citazione del film Matrix con Jigen spara cinque colpi in direzione di un nemico, che riesce tuttavia a respingerli. Subito dopo, però, il pistolero ricompare alle spalle del medesimo nemico, sparandogli alla testa da distanza ravvicinata ed uccidendolo dopo avergli detto “schiva questo”.

La canzone che accompagna i titoli di coda si intitola Treasures of Time (Tesori del Tempo), ma ha un sottotitolo, cioè Honoo no Takaramono (Tesoro di fiamma), titolo della canzone che apre e chiude il film Il castello di Cagliostro.

DOPPIATORI

DOPPIATORI ORIGINALI

Arsenio Lupin III – Kan’ichi Kurita

Daisuke Jigen – Kiyoshi Kobayashi

Goemon Ishikawa XIII – Daisuke Namikawa

Fujiko Mine – Miyuki Sawashiro

Ispettore Zenigata – Kōichi Yamadera

Utika (Yutika) – Yui Ichikawa

Rasha – Kanako Miyamoto

Sion Adel Bikrobute (Shion Adel Bikrobute) – Hiroshi Kamiya

Koshal Van Shutelvalt – Taiten Kusunoki

Jeva (Ziva) – Takayuki Sugō

Carmila (Carmilla) – Akeno Watanabe

Bernard – Jun’ichi Suwabe

Rham – Tomoko Kaneda

Mister G – Shigeru Chiba

Vilar – Jin Yamanoi

DOPPIATORI ITALIANI

Arsenio Lupin III – Stefano Onofri

Daisuke Jigen – Alessandro D’Errico

Goemon Ishikawa XIII – Antonio Palumbo

Fujiko Mine – Alessandra Korompay

Ispettore Zenigata – Rodolfo Bianchi

Utika (Yutika) – Gaia Bolognesi

Sion Adel Bikrobute (Shion Adel Bikrobute) – Emanuele Ruzza

Koshal Van Shutelvalt – Pierluigi Astore

Jeva (Ziva) – Fabrizio Temperini

Carmila (Carmilla) – Perla Liberatori

Bernard – Marco Vivio

Rham – Paola Majano

Mister G – Massimiliano Plinio

Vilar – Fabrizio Pucci

OPERE RELATIVE

Manga

– Lupin III – opera capostipite

– Shin Lupin III

– Lupin III Alis Plaudo

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie – opera d’animazione capostipite

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

OAV

1- Lupin III – La cospirazione dei Fuma

2- Lupin III: Il ritorno di Pycal

3- Lupin III – Green vs Red

4- Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi

5- Lupin Shanshei

6- Lupin contro tutti!

– Lupin III: Pilot Film

– Lupin VIII

Film cinematografici

1- Lupin III – La pietra della saggezza

2- Lupin III – Il castello di Cagliostro

3- Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

4- Lupin III – Le profezie di Nostradamus

5- Lupin III – Trappola mortale

6- Lupin Terzo vs Detective Conan il film – cross-over

7- Lupin III – La lapide di Daisuke Jigen

8- Lupin III: Ishikawa Goemon Getto di Sangue

9- Lupin the III: La Bugia di Fujiko Mine

10- Lupin III The First

Film per la televisione (special tv)

1- Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

2- Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

3- Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone

4- Lupin III – Il tesoro degli zar

5- Lupin III – Viaggio nel pericolo

6- Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

7- Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

8- Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

9- Lupin III – Walther P38

10- Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

11- Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

12- Lupin III: Per un dollaro in più

13- Lupin III – Fuga da Alcatraz

14- Lupin III – Episodio 0

15- Lupin III – Un diamante per sempre

16- Lupin III – Tutti i tesori del mondo

17- Lupin III – Le tattiche degli angeli

18- Lupin III – La lacrima della Dea

19- Lupin III – L’elusività della nebbia

20- Lupin III – La lampada di Aladino

– Lupin III vs Detective Conan cross-over

21- Lupin III – L’ultimo colpo

22- Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

23- Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

25- Lupin Sansei – Italian Game

26- Lupin III – Addio, amico mio

27- Lupin III – Prigioniero del passato

Live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica film

– Lupin III – Il film film

– Zenigata Keibu – film

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore

– Le avventure di Lupin III: Il tesoro del Re Stregone

