anime – LUPIN III: LA LEGGENDA DELL’ORO DI BABILONIA – di Seijun Suzuki, Shigetsugu Yoshida

SCHEDA

Titolo originale: Rupan Sansei – Babiron no ōgon densetsu (ルパン三世 バビロンの黄金伝説)

Titolo internazionale: Lupin III: Legend of the Gold of Babylon

Genere: film d’animazione – azione, avventura, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 100 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1985

Tratto: 3° film ispirato dal manga “Lupin III” di Monkey Punch.

Director: Seijun Suzuki, Shigetsugu Yoshida

Script: Yoshio Urasawa, Atsushi Yamatoya

Studios: TMS Entertainment

Titolo in Italia: Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

Anno di pubblicazione in Italia: 1987

Trasmissione tv: Rete 4 e successivamente su Italia 1 (mediaset)

Trasmissione tv online: in streaming su Prime Video

Censura: sì

Edizione italiana: distribuito in vhs e poi in dvd da Yamato Video

Sigle:

Ending

“Manhattan Joke” by Kawai Nahoko

TRAMA

Lupin è alla ricerca del favoloso tesoro di Babilonia, cercato in passato da Napoleone, Hitler ed Alessandro il Grande. Ma non ha indizi, se non una sconclusionata canzone cantata dalla vecchia ubriaca Rosetta, che dice cose sconnesse e senza senso.

Inseguito come sempre da Zenigata e la sua squadra di belle poliziotte internazionali; il nostro ladro dovrà vedersela anche la Mafia di New York guidata da Marciano, che ha come alleata Fujiko, interessata all’oro più che al mistero della torre…

Riscirà Lupin a trovare il tesoro e riuscire dove Alessandro Magno ha fallito? E che significato ha la canzone di Rosetta?

CURIOSITÀ

– 3° film dedicato a Lupin III

– In questo film Lupin indossa la Giacca Rosa, ed è il primo film (e al momento unico film se si esclude il cameo nell’OVA “La cospirazione dei Fuma”), in cui il celebra ladro indossa una giacca di questo colore

– Il film è l’unico film a avere il characters e l’aspetto della terza serie di Lupin III.

– Dal lungometraggio è stato tratto è stato tratto un videogioco per MSX, “Babylon no ōgon densetsu”, (anche se all’interno del gioco il personaggio indossa la giacca rossa).

