anime – LUPIN III: LA TERZA SERIE (Lupin, l’incorreggibile Lupin) – di Yuzo Aoki

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Rupan Sansei Part 3 – (ルパン三世 PartIII)

Titolo internazionale: Lupin the Third Part III

Genere: serie tv – avventura, azione, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 50 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1984

Tratto: personaggio inventato da Monkey Punch

Chief Director: Yuzo Aoki

Music: Yuji Ohno

Studios: TMS Entertainment

Titolo in Italia: Lupin, l’incorreggibile Lupin

Anno di pubblicazione in Italia: 1987

Trasmissione in tv: Prima su reti regionali e poi replicato su Mediaset

Censura nella trasmissione televisiva: sì

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Sigle originali Giapponesi

– “Sexy Adventure” (セクシーアドベンチャー) by Yuusuke Nakamura

Sigle di Chiusura

– “Fairy night” (フェアリーナイト) by Sonia Rosa

Sigle Italiane

– Lupin, l’incorreggibile Lupin by gli Amici di Lupin (Enzo Draghi e Simone D’Andrea)

TRAMA

Non esiste un tesoro che sia al sicuro quando Lupin III è nei paraggi, insieme con i suoi inseparabili amici Jigen e Goemon, e la conturbate Fujiko. Tutti inseguiti ovviamente dall’ispettore Zenigata, che non vede l’ora di consegnarli alla giustizia…

L’incorreggibile ladro punterà alcuni dei tesoro più incredibili del mondo; come il tesoro di Al Capone e il leggendario rubino “Cuore di Dracula”, affrontando nemici pericolosissimi e con piani davvero unici e leggendari!

In una serie diventata già un cult per i fan del personaggio.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– In ogni serie tv Lupin la giacca di colore diverso: verde nella prima, rossa nella seconda, rosa nella terza, e blu in questa quarta.

– Il gruppo dei I cavalieri del re composero la sigla “Il fantomatico Lupin – Lupin, ladro gentiluomo” che venne scartata in favore della sigla Lupin Fisarmonica

– Fra gli assistenti al Characters design è presente Shingo Araki

– La serie ha uno stile più simile a quello del manga di Monkey Punch

– Il film La leggenda dell’oro di Babilonia, è l’unico film di Lupin III in cui c’è Lupin con la giacca rosa.

– La sigla storica italiana della serie, in Francia e in Spagna è diventata la sigla di Olive et Tom ( in Italia Holly e Benji).

DOPPIATORI

Doppiatori Originali

Arsenio Lupin III – Yasuo Yamada

Daisuke Jigen – Kiyoshi Kobayashi

Fujiko Mine – Eiko Masuyama

Goemon Ishikawa XIII – Makio Inoue

Koichi Zenigata – Goro Naya

Doppiatori Italiani

Arsenio Lupin III – Roberto Del Giudice

Daisuke Jigen – Sandro Pellegrini

Margot Mine – Piera Vidale

Goemon Ishikawa XIII – Massimo Rossi

Koichi Zenigata – Marcello Prando

OPERE RELATIVE

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

Anime – OAV

– Lupin Sansei – Secret File

– Lupin III – Il ritorno del mago

– Lupin III – Green vs Red

– Lupin Sansei – Master File

– Lupin Shanshei

– Lupin Sansei – Lupin wa ima mo moete iru ka?

Film d’animazione

– Lupin III: Pilot Film – cortometraggio

– Lupin III – La pietra della saggezza

– Lupin III – Il castello di Cagliostro

– Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

– Lupin III – La cospirazione dei Fuma

– Lupin III – Le profezie di Nostradamus

– Lupin III – Trappola mortale

– Lupin Terzo vs Detective Conan il film – film cross-over

– Lupin the IIIrd: Jigen Daisuke no Bohyo

– Lupin the IIIrd: Chikemuri no Ishikawa Goemon

– Lupin the IIIrd: Mine Fujiko no uso

Special, anime

– Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

– Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

– Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone!

– Lupin III – Il tesoro degli zar

– Lupin III – Viaggio nel pericolo

– Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

– Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

– Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

– Lupin III – Walther P38

– Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

– Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

– Lupin III – 1$ Money Wars

– Lupin III – Alcatraz Connection

– Lupin III – Episodio: 0

– Lupin III – Un diamante per sempre

– Lupin III – Tutti i tesori del mondo

– Lupin III – Le tattiche degli angeli

– Lupin III – La lacrima della Dea

– Lupin III – L’elusività della nebbia

– Lupin III – La lampada di Aladino

– Lupin III vs Detective Conan – cross-over

– Lupin III – L’ultimo colpo

– Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

– Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

– Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

– Lupin Sansei – Italian Game

– Lupin Sansei – Goodbye Partner

Film live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica

– Lupin III – Il film live

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore videogames

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Lupin III” presente sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum..