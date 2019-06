anime – RILAKKUMA AND KAORU – di Masahito Kobayashi

A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Rilakkuma to Kaoru-san – (リラックマとカオルさん)

Titolo internazionale: Rilakkuma And Kaoru

Genere: ona – fantasy, stop motion, slice of life

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2019

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: basato su Rilakkuma, un personaggio giapponese prodotto nel 2003 dalla compagnia San-x

Director: Masahito Kobayashi

Series Composition: Naoko Ogigami

Studios: San-X e Dwarf Studio

Titolo in Italia: Rilakkuma And Kaoru

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Trasmissione: disponibile sulla TV online Netflix (a pagamento) sottotitolata e doppiata in italiano

Distributore: Netflix Italia

Trailer



TRAMA

La storia narra le avventure di Kaoru, e il suo amabile compagno di stanza Rilakkuma, un orso che vuole trascorrere ogni giorno a rilassarsi.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Edizione italiana a cura di: Vsi Rome

Dialoghi italiani: Cristina Rizzo

Direzione del doppiaggio: Marisa Della Pasqua

Fonico di doppiaggio: Paolo Tiboni

Doppiaggio italiano:

Kaoru – Marta Lucini

Tokio – Carlo Guerci

Sayu – Ilaria Silvestri

Manager Kato – Silvano Piccardi

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.