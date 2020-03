anime – LUPIN III: LA LACRIMA DELLA DEA (Lupin Sansei: Seven Days Rhapsody) – di Hajime Kamegaki

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Rupan Sansei Sebundeizu Rapusodi – Lupin Sansei: Seven Days Rhapsody – (ルパン三世 セブンデイズ・ラプソディ)

Traduzione letterale: Lupin III – Rapsodia di sette giorni

Titolo internazionale: Lupin III Special: Seven Days Rhapsody

Genere: special tv – azione, avventura, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 92 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2006

Tratto: 18° special tv sul ladro Lupin III; ideato da Monkey Punch

Director: Hajime Kamegaki

Series Composition: Satoshi Hirayama

Music: Yuji Ono

Studios: TMS Entertainment

Titolo in Italia: Lupin III – La lacrima della Dea

Anno di pubblicazione in Italia: 2008

Trasmissione in tv: Italia 1

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: disponibile in dvd per l’home video edito da Yamato Video nel 2009

Sigle:

opening

“Lupin Sansei no Theme ’80 (2005 Version)” by Yuuji Oono

ending

“Michelle” by Miriya Katou

TRAMA

Stavolta più che mai l’obiettivo di Lupin è davvero effimero, si tratta infatti di un leggendario diamante chiamato “Lacrima della Dea” da poco di proprietà del presidente degli Stati Uniti d’America.

Quello che il nostro celebre ladro non poteva immaginare, e che si ritroverà ad affrontare una delle settimane più complicate della sua vita, venendo “assunto” dalla giovane ma ricca Michelle in fuga dal padre, mentre Jigen sarà impegnato con un ex mercenario di guerra in un piano che prevede con Goemon e Fujiko incredibilmente impegnati per derubare una fiera di gioielli a New York…

Un intrigo di trame che però sembrano non essere poi cosi lontane, con obiettivi contrastanti in viaggio fra gli Usa e l’ esotica Thailandia, riuscirà Lupin III a ottenere il diamante a forma di lacrima?

CURIOSITÀ

– 18° Special di Lupin III

– In questo Special Lupin appare con la giacca rossa

– Il finale dello special è un riferimento allo special Bye Bye Liberty – scoppia la crisi.

– È il primo special in cui Lupin viene doppiato in Italia da Stefano Onofri, dopo la scomparsa di Roberto Del Giudice nel 2007.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Lupin III – Kan’ichi Kurita

Daisuke Jigen – Kiyoshi Kobayashi

Fujiko Mine – Eiko Masuyama

Goemon Ishikawa – Makio Inoue

Ispettore Zenigata – Goro Naya

Michelle – Mariya Ise

Raiatt – Fumihiko Tachiki

Capitano Gaz – Masane Tsukayama

Doppiatori Italiani

Lupin III – Stefano Onofri

Daisuke Jigen – Sandro Pellegrini

Fujiko Mine – Alessandra Korompay

Goemon Ishikawa – Antonio Palumbo

Ispettore Zenigata – Rodolfo Bianchi

Michelle – Gemma Donati

Raiatt – Enzo Avolio

Capitano Gaz – Bruno Alessandro

Fuoco – Gabriele Lopez

OPERE RELATIVE

Manga

– Lupin III – opera capostipite

– Shin Lupin III

– Lupin III Alis Plaudo

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

OAV

1- Lupin III – La cospirazione dei Fuma

2- Lupin III – Il ritorno del mago

3- Lupin III – Green vs Red

4- Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi

5- Lupin Shanshei

6- Lupin contro tutti!

– Lupin III: Pilot Film

– Lupin VIII

Film cinematografici

1- Lupin III – La pietra della saggezza

2- Lupin III – Il castello di Cagliostro

3- Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

4- Lupin III – Le profezie di Nostradamus

5- Lupin III – Trappola mortale

6- Lupin Terzo vs Detective Conan il film – cross-over

7- Lupin III – La lapide di Daisuke Jigen

8- Lupin the IIIrd: Chikemuri no Ishikawa Goemon

9- Lupin the IIIrd: Mine Fujiko no uso

10- Lupin III – The First

Film per la televisione (special tv)

1- Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

2- Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

3- Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone!

4- Lupin III – Il tesoro degli zar

5- Lupin III – Viaggio nel pericolo

6- Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

7- Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

8- Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

9- Lupin III – Walther P38

10- Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

11- Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

12- Lupin III – 1$ Money Wars

13- Lupin III – Fuga da Alcatraz

14- Lupin III – Episodio: 0

15- Lupin III – Un diamante per sempre

16- Lupin III – Tutti i tesori del mondo

17- Lupin III – Le tattiche degli angeli

19- Lupin III – L’elusività della nebbia

20- Lupin III – La lampada di Aladino

– Lupin III vs Detective Conan cross-over

21- Lupin III – L’ultimo colpo

22- Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

23- Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

24- Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

25- Lupin Sansei – Italian Game

26- Lupin III – Goodbye Partner

Film live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica

– Lupin III – Il film

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore

