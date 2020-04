anime – LA GRANDE AVVENTURA DEL PRINCIPE VALIANT (Taiyou no Ouji: Horus no Daibouken) – di Isao Takahata

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Taiyou no Ouji: Horus no Daibouken – (太陽の王子 ホルスの大冒険)

Traduzione letterale: Il principe del sole – La grande avventura di Hols

Titolo internazionale: The Little Norse Prince – Horus: Prince of the Sun

Genere: film d’animazione – avventura, fantasy

Rating: adatto a tutti

Durata: 82 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1968

Tratto: Toei Animation

Director: Isao Takahata

Character design: Yôichi Kotabe

Music: Michio Mamiya

Studios: Toei Animation

Titoli in Italia: La grande avventura del piccolo principe Valiant – La Grande Avventura del Principe Valiant – Il segreto della spada del sole – Hols il principe del sole

Edizioni italiane:

– distribuito nei cinema nel 1969 dalla Glam Oriental Film. Curiosità: all’epoca il film su fatto passare per americano, con regista “Terence Flasch”. Questa versione è stata trasmessa poi anche in tv sulle reti Rai.

– Edito in Dvd per la prima volta nel 2006 da Cinehollywood. Curiosità: in questa versione viene indicato come regista, erroneamente, “Hayao Miyazaki”.

– Nel 2012 esce una nuova edizione in Dvd grazie alla Yamato Video

– Infine nel 2018 esce in Dvd e Bluray grazie alla casa editrice Dynit.

Trasmissione: il film è presente in streaming gratuito sulla tv online Vvvvid.

TRAMA

In un villaggio dell’Europa del Nord, il giovane Hols aiuta un gigante di roccia millenario, che in cambio gli dona la leggendaria “Spada del sole”.

Forte della nuova arma, Hols, accompagnato dal suo orsetto Kiro, decide di affrontare un lungo viaggio per sconfiggere Gundar, il perfido Signore dei Ghiacci.

DOPPIATORI

Loris Loddi – Hols

Francesca Bregni – Flep

Liliana Sorrentino – Mauni

Paola Del Bosco – Kiro

Pino Locchi – Gundar

Serena Verdirosi – Hilda

