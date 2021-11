anime – LUPIN III: LA PIETRA DELLA SAGGEZZA – di Soji Yoshikawa

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Rupan Sansei – Rupan tai kurōn – (ルパン三世 ルパンVS複製人間 )

Traduzione del titolo: “Lupin III – Lupin vs. il clone”

Titolo internazionale: Lupin III: The Secret of Mamo

Genere: film d’animazione – azione, avventura, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 102 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1978

Tratto: 1° film tratto dal manga Lupin III creato da Monkey Punch.

Director: Soji Yoshikawa

Character design: Yuzo Aoki

Music: Yuji Ohno

Studios: TMS

Titolo in Italia: Lupin III – La pietra della saggezza

Edizione italiane: In Italia il film ha avuto ben 3 edizioni e doppiaggi diversi

1) 1979 – Lupin III – distribuito nei cinema realizzata dalla Cinitalia Edizioni, versione senza censure

2) 1987 – Lupin III – La pietra della saggezza – trasmesso su Rete 4 in due parti il 3 e 4 Gennaio, realizzata dalla MI.TO Film, con un nuovo doppiaggio e in versione Censurata.

3) 1993 – Lupin III – La pietra della saggezza – Distribuito in VHS con un nuovo doppiaggio e un cast rinnovato

3) 2008 – Lupin III – La pietra della saggezza – Trasmesso su Italia 1 con un nuovo doppiaggio basato nei dialoghi e video, sulla versione in inglese distribuita in DVD dalla Pioneer Entertainment nel 2003.

TRAMA

Lupin è morto impiccato in Transilvania?

Il corpo sembra proprio quello del celebre ladro, ma una volta arrivati sul luogo sia lui che Zenigata trovano il cadavere di un perfetto sosia di Lupin, ma come è possibile?

Per il celebre ladro e la sua banda e l’inizio di una avventura fra i cinque continenti alla ricerca della mitologica pietra della saggezza, dotata di grandi poteri; ma sulle sue tracce c’è anche il misterioso Mamoo, che con Fujiko cerca la fonte dell’immortalità ed è disposto a tutto per ottenerla…

CURIOSITÀ

– 1° Film dedicato al celebre ladro Lupin III creato da Monkey Punch

– Lupin appare con la giacca rossa.

– In Giappone il film è uscito nei cinema accompagnato dalla prima versione del Pilot Film, del 1969, ed incassò più di un miliardo di yen.

– Nel finale si vede il segretario Henry Kissinger leggere un fumetto in cui si vede Lupin III con alcuni eroi DC, Superman, Batman e Wonder Woman.

– Il ridoppiaggio del 2008 è stato l’ultimo lavoro di Roberto del Giudice su Lupin III

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Yasuo Yamada – Arsenio Lupin III

Eiko Masuyama – Fujiko Mine

Kiyoshi Kobayashi – Daisuke Jigen

Makio Inoue – Goemon Ishikawa XIII

Gorō Naya – Koichi Zenigata

Tōru Ōhira – Stuckey

Kōsei Tomita – Commissario

Hidekatsu Shibata – Gordon

Shōzō Iizuka – Flinch

Ichirō Murakoshi – Scienziato

Shunsuke Shima – Dietman

Yūji Mikimoto – Poliziotto

Kō Nishimura – Mamoo

Doppiatori italiani primo Doppiaggio

Roberto Del Giudice – Arsenio Lupin III

Sandro Pellegrini – Daisuke Jigen, Flinch

Piera Vidale – Fujiko Mine

Vittorio Guerrieri – Goemon Ishikawa XIII

Enzo Consoli – Koichi Zenigata

Germano Longo – Mamoo

Vittorio Di Prima – Gordon

Gino Pagnani – Henry Kissinger, voci nastro

Primo ridoppiaggio (1986)

Roberto Del Giudice – Arsenio Lupin III

Sandro Pellegrini – Daisuke Jigen

Alessandra Korompay: Fujiko Mine

Vittorio Guerrieri – Goemon Ishikawa XIII

Enzo Consoli – Koichi Zenigata, Flinch

Vittorio Di Prima – Mamoo

Mimmo Maugeri – Gordon

Sandro Sardone – Henry Kissinger, Chirurgo

Dante Biagioni – Capo della Polizia

Ermanno Ribaudo – Scienziati

Secondo ridoppiaggio (anni ’90)

Giorgio Melazzi – Arsenio Lupin III

Marco Balzarotti – Daisuke Jigen

Roberta Gallina Laurenti – Fujiko Mine

Flavio Arras – Goemon Ishikawa XIII

Maurizio Scattorin – Koichi Zenigata

Riccardo Peroni – Mamoo

Sergio Romanò – Henry Kissinger

Ivo De Palma – Gordon, Scienziati

Antonio Paiola – Capo della Polizia

Luca Semeraro – Scienziati

Terzo ridoppiaggio (2007)

Roberto Del Giudice – Arsenio Lupin III

Sandro Pellegrini – Daisuke Jigen

Alessandra Korompay – Fujiko Mine

Antonio Palumbo – Goemon Ishikawa XIII

Rodolfo Bianchi – Koichi Zenigata

Ambrogio Colombo – Mamoo

Paolo Lombardi – Henry Kissinger

Saverio Indrio – Gordon

OPERE RELATIVE

Manga

– Lupin III – opera capostipite

– Shin Lupin III

– Lupin III Alis Plaudo

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie – opera d’animazione capostipite

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

OAV

1- Lupin III – La cospirazione dei Fuma

2- Lupin III: Il ritorno di Pycal

3- Lupin III – Green vs Red

4- Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi

5- Lupin Shanshei

6- Lupin contro tutti!

– Lupin III: Pilot Film

– Lupin VIII

Film cinematografici

2- Lupin III – Il castello di Cagliostro

3- Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

4- Lupin III – Le profezie di Nostradamus

5- Lupin III – Trappola mortale

6- Lupin Terzo vs Detective Conan il film – cross-over

7- Lupin III – La lapide di Daisuke Jigen

8- Lupin III: Ishikawa Goemon Getto di Sangue

9- Lupin the III: La Bugia di Fujiko Mine

10- Lupin III The First

Film per la televisione (special tv)

1- Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

2- Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

3- Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone

4- Lupin III – Il tesoro degli zar

5- Lupin III – Viaggio nel pericolo

6- Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

7- Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

8- Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

9- Lupin III – Walther P38

10- Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

11- Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

12- Lupin III: Per un dollaro in più

13- Lupin III – Fuga da Alcatraz

14- Lupin III – Episodio 0

15- Lupin III – Un diamante per sempre

16- Lupin III – Tutti i tesori del mondo

17- Lupin III – Le tattiche degli angeli

18- Lupin III – La lacrima della Dea

19- Lupin III – L’elusività della nebbia

20- Lupin III – La lampada di Aladino

– Lupin III vs Detective Conan cross-over

21- Lupin III – L’ultimo colpo

22- Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

23- Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

24- Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

25- Lupin Sansei – Italian Game

26- Lupin III – Addio, amico mio

27- Lupin III – Prigioniero del passato

Live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica film

– Lupin III – Il film film

– Zenigata Keibu – film

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore

– Le avventure di Lupin III: Il tesoro del Re Stregone

