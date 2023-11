film – DAISUKE JIGEN – di Hashimoto Hajime

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Beppe Black Red.

SCHEDA

Titolo originale: Jigen Daisuke (次元大介)

Titolo internazionale: Jigen Daisuke

Genere: film – azione, avventura, mistero, live action

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Giappone

Durata: 160 minuti

Anno di uscita: 2023

Tratto: da “Lupin III” di Monkey Punch

Director: Hashimoto Hajime

Music: James Shimoji

Production: TMS Entertainment e Amazon Media

Titolo in Italia: Daisuke Jigen

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2023, in contemporanea mondiale

Trasmissione tv online: Amazon Prime Video, sub ita

Edizione italiana: Prime Video Italia

Trailer giapponese



TRAMA

Dopo alcuni problemi alla sua inseparabile Magnum Jigen, dopo aver contattato alcuni Armaioli negli Stati Uniti e nel mondo, decide di cercare il leggendario Chiharu; che ha base nel quartiere malfamato di Kogyu e capace di creare le pistore migliori del mondo!

Qui il pistolero convinto da Chiharu deciderà di proteggere la piccola Oto, ricercata dalla boss criminale Adel e determinata a rapirla per i suoi loschi scopi…

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Lupin III – opera capostipite

– Shin Lupin III

– Lupin III Alis Plaudo

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie – opera d’animazione capostipite

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III – L’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

6- Lupin III: Una storia senza fine

– Lupin III: La donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

– Lupin Zero – prequel/spinoff

OAV

– Lupin III – La cospirazione dei Fuma

– Lupin III: Il ritorno di Pycal

– Lupin III – Green vs Red

– Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi

– Lupin Shanshei

– Lupin contro tutti!

– Lupin III: Pilot Film

– Lupin VIII

– Lupin III vs Detective Conan

– Lupin III vs Occhi di Gatto

Film cinematografici

1- Lupin III – La pietra della saggezza

2- Lupin III – Il castello di Cagliostro

3- Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

4- Lupin III – Le profezie di Nostradamus

5- Lupin III – Trappola mortale

6- Lupin Terzo vs Detective Conan il film

7- Lupin III – La lapide di Daisuke Jigen

8- Lupin III: Ishikawa Goemon Getto di Sangue

9- Lupin the III: La Bugia di Fujiko Mine

10- Lupin III The First

Film per la televisione (special tv)

1- Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

2- Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

3- Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone

4- Lupin III – Il tesoro degli zar

5- Lupin III – Viaggio nel pericolo

6- Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

7- Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

8- Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

9- Lupin III – Walther P38

10- Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

11- Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

12- Lupin III: Per un dollaro in più

13- Lupin III – Fuga da Alcatraz

14- Lupin III – Episodio 0

15- Lupin III – Un diamante per sempre

16- Lupin III – Tutti i tesori del mondo

17- Lupin III – Le tattiche degli angeli

18- Lupin III – La lacrima della Dea

19- Lupin III – L’elusività della nebbia

20- Lupin III – La lampada di Aladino

21- Lupin III – L’ultimo colpo

22- Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

23- Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

24- Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

25- Lupin Sansei – Italian Game

26- Lupin III – Addio, amico mio

27- Lupin III – Prigioniero del passato

Live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica film

– Lupin III – Il film film

– Zenigata Keibu – film

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore

– Le avventure di Lupin III: Il tesoro del Re Stregone

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Lupin III” presente sul sito:

RECENSIONI