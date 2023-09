telefilm – ONE PIECE (live action) – di Marc Jobst, Emma Sullivan, Tim Southam, Josef Wladyka

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: One Piece

Titolo internazionale: One Piece

Genere: serie tv – live action – azione, avventura, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (indicato come VM 13)

Paese: Usa e Giappone

Numero episodi: 8 (concluso)

Durata episodio: variabile per ogni episodio, da 50 a 65 minuti

Anno di uscita: 31 Agosto 2023

Tratto: dal manga “One Piece” di Eichiro Oda.

Directors: Marc Jobst (ep 1-2), Emma Sullivan (eps 3-4), Tim Southam (eps 5-6), Josef Wladyka (eps 7-8)

Series composition: Matt Owens, Steven Maeda, Allison Weintraub, Damani Johnson, Diego Gutierrez, Ian Stokes, Laura Jacqmin, Lindsay Gelfand, Tiffany Greshler, Tom Hyndman

Production: Netflix, Kaji Productions, Tomorrow Studios Shueisha

Titolo in Italia: One Piece

Anno di pubblicazione in Italia: 31 Agosto 2023, anche doppiato in italiano

Trasmissione tv online: Netflix

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia

Trailer italiano



TRAMA

Dopo l’esecuzione del famoso capitano pirata Gold Roger, molti sono scesi in mare alla ricerca del suo tesoro chiamato “One Piece” nascosto nella tratta di mare chiamato “Rotta Maggiore”.

Il giovane Monkey D. Rufy è uno di loro, e ha la caratteristica di avere il corpo con le proprietà della gomma, dopo aver inavvertitamente ingerito un frutto del diavolo. Inizia la sua avventura nella città di Shells Town, dove dovrà trovare: una ciurma, una nave, e la mappa della Rotta Maggiore che si trova però nella cassaforte in una caserma della marina.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Doppiatori e personaggi

Leonardo della Bianca – Monkey D. Luffy

Manuel Meli – Roronoa Zoro

Veronica Puccio – Nami

Alex Polidori – Usopp

Alessandro Campagnola – Sanji

Dario Oppido – Garp

Riccardo Suarez – Koby

Renato Novara – Shanks

Interpreti e personaggi

Iñaki Godoy – Monkey D. Luffy

Mackenyu – Roronoa Zoro

Emily Rudd – Nami

Jacob Romero Gibson – Usopp

Taz Skylar – Sanji

Vincent Regan – Garp

Morgan Davies – Koby

Peter Gadiot – Shanks

Jeff Ward – Buggy

OPERE RELATIVE

Manga

– One Piece – opera capostipite

– One Piece Party – spinoff

– Chopperman – spinoff

Libri

– One piece. Le ricette piratesche di Sanji – libro di ricette

Anime, Serie tv

– One Piece – tutt’ora in corso di trasmissione

Film d’animazione:

1 One Piece: Per tutto l’oro del mondo

2 One Piece movie 2: Avventura all’Isola Spirale

3 One Piece: L’isola del tesoro del Re

4 One Piece: Trappola mortale

5 One Piece: La spada delle sette stelle

6 One Piece: L’isola segreta del barone Omatsuri

7 One Piece: I misteri dell’isola meccanica

8 One Piece: Un’amicizia oltre i confini del mare

9 One Piece: Episode of Chopper Plus

10 One Piece: Strong World

11 One Piece 3D: Mugiwara Chase

12 One Piece Film Z

13 One Piece movie 13: Gold

14 One Piece Movie 14: Stampede

15 One Piece Film: Red

Oav/Special Anime

– One Piece: Avventura nell’ombelico dell’oceano

– One Piece: Un tesoro grande un sogno

– One Piece: L’ultima esibizione

– One Piece: Le avventure del detective Cappello di Paglia

– Episode of Rufy – Hand Island no boken

– Episode of Merry – Mo hitori no nakama no monogatari

– 3D2Y – Ace no shi wo koete! Luffy nakama to no chikai

– Episode of Sabo: San-kyodai no kizuna – Kiseki no saikai to uketsugareru ishi

– Adventure of Nebulandia

– Heart Of Gold

– Episode of East Blue: Rufy to yo-nin no nakama no dai-boken

– Episode of Skypiea

Videogames

– One Piece: Pirate Warriors 3

– One Piece Treasure Cruise

