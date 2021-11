libro – ONE PIECE, LE RICETTE PIRATESCHE DI SANJI – di Sanji

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: One Piece Pirate Recipes: Sanji’s Gut-Stuffers

Autore: Sanji (pseudonimo usato da Nami Iijima)

Genere: libro di ricette

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione: 2012

Paese: Giappone

Casa editrice: Shueisha

Titolo in Italia: One piece. Le ricette piratesche di Sanji

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Casa editrice: Star Comics

Pagine: 96, tutte a colori, con sovraccoperta

Prezzo di copertina: € 19,90

IL LIBRO

Il manuale di cucina prende in esame varie ricette presenti nel manga “One Piece” (con tanto di riferimenti al numero del fumetto in cui compaiono), con istruzioni passo a passo per realizzarle, presentate dal cuoco Sanji. Ci sono anche, a fine volume, alcuni extra e curiosità varie.

OPERE RELATIVE

Manga

– One Piece – opera capostipite

– Chopperman – spinoff

– One Piece Party – spinoff

Anime, Serie tv

– One Piece – tutt’ora in corso di trasmissione in Giappone

Film d’animazione:

1) One Piece: Per tutto l’oro del mondo

2) One Piece movie 2: Avventura all’Isola Spirale

3) One Piece: L’isola del tesoro del Re

4) One Piece: Trappola mortale

5) One Piece: La spada delle sette stelle

6) One Piece: L’isola segreta del barone Omatsuri

7) One Piece: I misteri dell’isola meccanica

8 ) One Piece: Un’amicizia oltre i confini del mare

9) One Piece: Episode of Chopper Plus

10) One Piece: Strong World

11) One Piece 3D: Mugiwara Chase

12) One Piece Film Z

13) One Piece movie 13: Gold

14) One Piece Movie 14: Stampede

Oav/Special Anime

– One Piece: Avventura nell’ombelico dell’oceano

– One Piece: Un tesoro grande un sogno

– One Piece: L’ultima esibizione

– One Piece: Le avventure del detective Cappello di Paglia

– Episode of Rufy – Hand Island no boken

– Episode of Merry – Mo hitori no nakama no monogatari

– 3D2Y – Ace no shi wo koete! Luffy nakama to no chikai

– Episode of Sabo: San-kyodai no kizuna – Kiseki no saikai to uketsugareru ishi

– Adventure of Nebulandia

– Heart Of Gold

– Episode of East Blue: Rufy to yo-nin no nakama no dai-boken

– Episode of Skypiea

LINK inerenti alla serie

Materiale su “One Piece” presente sul sito:

