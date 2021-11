libro – SEVEN DAYS WAR (Bokura no Nanokakan Sensou) – di Osamu Soda

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Bokura no Nanokakan Sensou – (ぼくらの7日間戦争)

Titolo internazionale: Seven Days War

Autore: Osamu Soda

Genere: romanzo – azione, mistero, thriller

Anno di pubblicazione: 1985

Paese: Giappone

Casa editrice: Kadokawa Shoten

Titolo in Italia: Seven Days War

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Casa editrice: Dynit

Traduzione:

Pagine: 160

Prezzo di copertina: 18,00 €

TRAMA

Sei studenti delle medie scomparsi, ma appena si scoprono loro notizie, eccoli coinvolti in un reato di favoreggiamento nell’impedire l’espatrio di Malet. Tutto cominciò con un tentativo da parte di Mamoru nel dichiararsi ad Aya, ma continuò come una vera guerra civile.

Informazioni utili: dal romanzo sono stati tratti un film live action e uno d’animazione.

OPERE RELATIVE

Anime

– Seven Days War – film d’animazione

Live action

– Seven Days War – film

