libro – ORO RAPACE (Gold Rush) – di Miri Yu

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Gold Rush

Autrice: Miri Yu

Genere: romanzo – drammatico, urbano, crudo, psicologico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 1998

Paese: Giappone

Titolo in Italia: Oro Rapace

Anno di pubblicazione in Italia: 2005

Casa editrice: Feltrinelli

Traduzione: Mimma De Petra

Pagine: 351

TRAMA

Il romanzo narra la discesa nel baratro di Kazuki, un adolescente giapponese che fa parte di una famiglia ricca e dove si pensa solo ai soldi. La madre li ha abbandonati per entrare in una setta, il padre fa vivere i figli negli agi ma è violento e anaffettivo, e i fratelli hanno vari problemi psichici.

Kazuki fa parte di una banda e passa con i suoi amici la gran parte del tempo; con loro inizia a fare piccoli crimini, fino a qualcosa di più grande dal quale non si torna indietro…

