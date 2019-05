libro – UNA STORIA CRUDELE (Zangyakuki) – di Natsuo Kirino

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Zangyakuki (残虐記)

Autrice: Natsuo Kirino

Genere: Romanzo, Giallo, Thriller, Noir

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione: 2004

Paese: Giappone

Casa editrice:

Tratto:

Titolo in Italia: Una storia crudele

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa editrice: Beat Edizioni nella collana BestBeat

Traduzione: Gianluca Coci

Pagine: 235

Prezzo di copertina: € 6,90

TRAMA

Alcuni anni fa la piccola Keiko, di soli dieci anni, fu rapita e imprigionata da Kenji per oltre un anno, nei pressi della fabbrica dove il suo rapitore lavorava.

Anni dopo l’editore della celebre scrittrice Koumi Narumi riceve un manoscritto con una riscrittura parziale del suo romanzo “come il Fango…”, Qual’è il legame fra Keiko e la scrittrice? E come mai ha deciso di riscrivere il suo romanzo più famoso?

E l’ inizio di una storia torbida fra il passato e il presente di un trauma fra cattiveria e tensione, in una storia di mistero dove non tutto è bianco o nero…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

