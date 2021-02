anime – SEVEN DAYS WAR (Bokura no Nanokakan Sensou) – di Yuuta Murano

Vota! [Totale: 0 Media: 0 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Bokura no Nanokakan Sensou – (ぼくらの7日間戦争)

Titolo internazionale: Seven Days War

Genere: film d’animazione – azione, mistero, slice of life

Rating: adatto a tutti

Durata: 1 hr. 27 min.

Anno di uscita in Giappone: Dicembre 2019

Tratto: dal romanzo “Seven Days War” di Osamu Soda

Director: Yuuta Murano

Script: Ichiro Okouchi

Character design: Hiroshi Shimizu

Music: Jun Ichikawa

Studios: Ajia-Do

Titolo in Italia: Seven Days War

Anno di pubblicazione in Italia: Dicembre 2020

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: in streaming su Prime Video.

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd o Bluray dalla Dynit

Sigle:

Opening

“Kessen Zenya” by Ibuki Sano

Ending

“Spirit” by Ibuki Sano

Trailer italiano



TRAMA

Mamoru è un giovane studente appassionato di guerre storiche, innamorato della compagna di classe Aya che dovrà presto trasferirsi con la famiglia a Tokyo. Lei non vorrebbe andarsene, anche perchè desidera tanto festeggiare il suo 17 compleanno, che sarà tra una settimana, lì con loro.

Preso tutto il coraggio che ha, Mamoru propone ad Aya di scappare con lui e di nascondersi fino al compleanno, in modo di esaudire il suo desiderio; idea che lei accetta subito. Alla loro fuga si aggiungono altri quattro amici, e tutti assieme prendono possesso di una fabbrica abbandonata. Che cosa succederà in quei sette giorni di ribellione adolescenziale?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiaggio italiano

Giuseppe Palasciano – Mamoru Suzuhara

Laura Cherubelli – Aya Chiyono

Ezio Vivolo – Hiroto Honjō

Giulia Bersani – Malet

Martina Felli – Kaori Yamazaki

Martina Tamburello – Saki Akutsu

Mosè Singh – Sōma Ogata

