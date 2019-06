manga – ONE PIECE PARTY – di Ei Andoh

A cura di Nia_sama

SCHEDA

Titolo originale: One Piece Party – (ワンピースパーティー)

Titolo internazionale: One Piece Party

Autore: Ei Andoh

Genere: shounen – avventura, comico, spin off, parodia

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Saikyou Jump

Tratto: spinoff comico del manga “One Piece” di Eiichiro Oda

Volumi: 5 (in corso)

Titolo in Italia: One Piece Party

Anno di pubblicazione in Italia: 2018 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

192 pagine, senza sovracopertina, a 4,90 €

Traduzione: Yupa

Volumi: 4 (in corso)

TRAMA

La ciurma di Cappello di Paglia si ritrova ad affrontare rocambolesche avventure: tra la ricerca di una fantomatica carne di tutte le carni, a salvare Robin e Nami da un apparente rapimento, e a scontrarsi con Trafalgar Law, Spandam e molti altri antagonisti… sempre in modo divertente e scanzonato.

OPERE RELATIVE

Manga

– One Piece – opera capostipite

– Chopperman – spinoff

Anime, Serie tv

– One Piece – tutt’ora in corso di trasmissione in Giappone

Film d’animazione:

1) One Piece: Per tutto l’oro del mondo

2) One Piece movie 2: Avventura all’Isola Spirale

3) One Piece: L’isola del tesoro del Re

4) One Piece: Trappola mortale

5) One Piece: La spada delle sette stelle

6) One Piece: L’isola segreta del barone Omatsuri

7) One Piece: I misteri dell’isola meccanica

8 ) One Piece: Un’amicizia oltre i confini del mare

9) One Piece: Episode of Chopper Plus

10) One Piece: Strong World

11) One Piece 3D: Mugiwara Chase

12) One Piece Film Z

13) One Piece movie 13: Gold

14) One Piece Movie 14: Stampede

Oav/Special Anime

– One Piece: Avventura nell’ombelico dell’oceano

– One Piece: Un tesoro grande un sogno

– One Piece: L’ultima esibizione

– One Piece: Le avventure del detective Cappello di Paglia

– Episode of Rufy – Hand Island no boken

– Episode of Merry – Mo hitori no nakama no monogatari

– 3D2Y – Ace no shi wo koete! Luffy nakama to no chikai

– Episode of Sabo: San-kyodai no kizuna – Kiseki no saikai to uketsugareru ishi

– Adventure of Nebulandia

– Heart Of Gold

– Episode of East Blue: Rufy to yo-nin no nakama no dai-boken

– Episode of Skypiea

