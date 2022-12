anime – ONE PIECE FILM: RED – di Goro Taniguchi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: One Piece Film: Red

Titolo internazionale: One Piece Movie 15: Red

Genere: film d’animazione – azione, avventura, fantasy, musica

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 115 min.

Anno di uscita in Giappone: 6 Agosto 2022

Tratto: 15° film d’animazione tratto dal manga “One Piece” di Eiichiro Oda, e a sua volta speciale della serie tv “One Piece“.

Director: Goro Taniguchi

Screenplay: Tsutomu Kuroiwa

Character design: Masayuki Sato

Music: Yasutaka Nakata

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: One Piece Film: Red

Anno di pubblicazione in Italia: 1 dicembre 2022 (cinema)

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: Koch Media/Anime Factory

TRAMA

Nell’isola di Elegia si sta per tenere il concerto della famosa cantante Uta, che per la prima volta si mostrerà dal vivo, e tra i fan accorsi a sentirla c’è anche Rufy con il suo equipaggio. Nessuno sa che Rufy e Uta si conoscono dall’infanzia, in quanto lei è la figlia di Shanks il Rosso, un pirata che è stato molto importante per Cappello di Paglia.

Però il loro rincontro dopo tanti anni non va affatto bene, in quanto la cantante ora odia i pirati e non perdona a Rufy di esserlo diventato. Ma questa grande manifestazione musicale cela un pericoloso segreto…

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Mayumi Tanaka: Monkey D. Rufy

Kazuya Nakai: Roronoa Zoro

Akemi Okamura: Nami

Kappei Yamaguchi: Usop

Hiroaki Hirata: Sanji

Ikue Ōtani: Tony Tony Chopper

Yuriko Yamaguchi: Nico Robin

Kazuki Yao: Franky

Chō: Brook

Shūichi Ikeda: Shanks

Kaori Nazuka (voce) Uta (canto): Uta

Doppiatori italiani

Edizione cinematografica:

Renato Novara: Monkey D. Rufy

Patrizio Prata: Roronoa Zoro

Emanuela Pacotto: Nami

Luca Bottale: Usop

Lorenzo Scattorin: Vinsmoke Sanji

Federica Valenti: Tony Tony Chopper

Patrizia Scianca: Nico Robin

Riccardo Rovatti: Franky

Alessandro Zurla: Brook

Paolo Sesana: Skans il rosso

Federica Simonelli: Uta

OPERE RELATIVE

Manga

– One Piece – opera capostipite

– One Piece Party – spinoff

– Chopperman – spinoff

Libri

– One piece. Le ricette piratesche di Sanji – libro di ricette

Anime, Serie tv

– One Piece – tutt’ora in corso di trasmissione

Film d’animazione:

1 One Piece: Per tutto l’oro del mondo

2 One Piece movie 2: Avventura all’Isola Spirale

3 One Piece: L’isola del tesoro del Re

4 One Piece: Trappola mortale

5 One Piece: La spada delle sette stelle

6 One Piece: L’isola segreta del barone Omatsuri

7 One Piece: I misteri dell’isola meccanica

8 One Piece: Un’amicizia oltre i confini del mare

9 One Piece: Episode of Chopper Plus

10 One Piece: Strong World

11 One Piece 3D: Mugiwara Chase

12 One Piece Film Z

13 One Piece movie 13: Gold

14 One Piece Movie 14: Stampede

Oav/Special Anime

– One Piece: Avventura nell’ombelico dell’oceano

– One Piece: Un tesoro grande un sogno

– One Piece: L’ultima esibizione

– One Piece: Le avventure del detective Cappello di Paglia

– Episode of Rufy – Hand Island no boken

– Episode of Merry – Mo hitori no nakama no monogatari

– 3D2Y – Ace no shi wo koete! Luffy nakama to no chikai

– Episode of Sabo: San-kyodai no kizuna – Kiseki no saikai to uketsugareru ishi

– Adventure of Nebulandia

– Heart Of Gold

– Episode of East Blue: Rufy to yo-nin no nakama no dai-boken

– Episode of Skypiea

Videogames

– One Piece: Pirate Warriors 3

– One Piece Treasure Cruise

