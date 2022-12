anime – ROMANTIC KILLER – di Kazuya Ichikawa

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Romantic Killer – (ロマンティック・キラー)

Titolo internazionale: Romantic Killer

Genere: serie tv per il web – commedia, sentimentale, reverse harem

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2022

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: dal manga “Romantic Killer” di Wataru Momose.

Director: Kazuya Ichikawa

Series Composition: Sayuri Ooba

Script: Hiroko Fukuda (eps 6-7, 10) Sayuri Ooba (9 episodes)

Character design: Arisa Matsuura

Music: Ryo Kawasaki, Tomoyuki Kono

Studios: Domerica

Titolo in Italia: Romantic Killer

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2022

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix – edizione solo in giapponese con sottotitoli in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia

Sigle:

Opening

“ROMA KiRA” by YURiKA

Ending

“Romantic Love: Renai Shimasen ka?” by Riri CV Mikako Komatsu

Trailer



TRAMA

La liceale Anzu Hoshino vive solo per tre cose: videogiochi, cioccolato e l’amato gatto Momohiki. A differenza delle sue amiche, non ha alcun interesse romantico, preferendo i bei ragazzi dei giochi.

Un giorno riceve a casa uno strano videogames, dal quale esce una creatura soprannaturale di nome Riri, che vuole assolutamente che Anzu abbia una storia d’amore. Così toglie alla ragazza le tre cose che ama più al mondo, ricattandola che non gliele restituirà fino a quando non comincerà ad uscire con qualche ragazzo!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Rie Takahashi – Anzu Hoshino

Mikako Komatsu – Riri

Gakuto Kajiwara – Junta Hayami

Hiro Shimono – Makoto Oda

Kenjiro Tsuda – Tsuchiya

Manaka Iwami – Saki Takamine

Natsuki Hanae – Hijiri Koganei

Yuichiro Umehara – Tsukasa Kazuki

