anime – LITTLE WITCH ACADEMIA – di Yoh Yoshinari

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Little Witch Academia – (リトルウィッチアカデミア)

Titolo internazionale: Little Witch Academia

Genere: serie tv – avventura, commedia, fantasy urbano, scolastico

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2017

Rete tv giapponese: Tokyo Mx – Netflix

Trasmissione: lunedì alle 00:00 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Yoh Yoshinari

Series Composition: Michiru Shimada (su idea di Yoh Yoshinari)

Script: Kimiko Ueno (6 episodes) Masahiko Otsuka (5 episodes) Michiru Shimada (12 episodes) Nanami Higuchi (eps 4, 9, 18-20) Yū Satō (eps 5, 17)

Character design: Yoh Yoshinari

Music: Michiru Oshima

Studios: Trigger

Titolo in Italia: Little Witch Academia

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix, doppiata in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia

Sigle:

Opening

1: “Shiny Ray” by YURiKA (eps 1-23)

2: “MIND CONDUCTOR” by YURiKA (eps 14-24)

Ending

1: “Hoshi wo Tadoreba” by Yuiko Ōhara (eps 1-23)

2: “Toumei na Tsubasa” by Yuiko Ōhara (eps 14-24)

Trailer giapponese



Clip iniziale – doppiata in italiano



TRAMA

Atsuko Kagari (Akko per gli amici) ha un sogno. Da quando ha assistito di persona ad una esibizione magica della sua strega preferita, vuole seguirne le sue orme, quelle di Shiny Chariot. Così decide di iscriversi alla scuola di magia Luna Nova, una delle più famose in Europa.

Purtroppo sin dall’inizio si dimostrerà una strega poco capace, ma questo la fermerà? Per la sfortuna delle sue compagne di stanza, no!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Direzione del Doppiaggio: Stefania de Peppe

Doppiatori italiani

Stefania de Peppe – Atsuko “Akko” Kagari

Giuliana Atepi – Sucy Manbavaran

Sonia Colombo – Lotte Yanson

Alice Bertocchi – Diana Cavendish

Daniel Magni – Andrew Hanbridge

Ilaria Silvestri – Constanze

Marlene de Giovanni – Shiny Chariot

Maura Marenghi – Meridies Croix

Renata Bertolas – Ursula Chariste

Bianca Meda – Wangari

Claudio Ridolfo – Blackwell

Dania Cericola – Badcock

Elisabetta Cesone – Holbrooke

Francesca Tretto – Jasminska

Gea Riva – Amanda, Woodward (1 voce)

Giulia Bersani – Hannah

Laura Cherubelli – Barbara, Woodward (2 voce)

Marcello Cortese – Paul Handbridge

Marina Thovez – Nelson

Marinella Armagni – Lukic

Mario Scarabelli – Fafnir

SHade – Frank

Valeria Falcinelli – Finnelan

OPERE RELATIVE

Anime

– Little Witch Academia Movie – film d’animazione

– Little Witch Academia Movie 2 – film d’animazione

LINK relativi all’opera

Altre opere di Yoh Yoshinari presenti sul sito:

BNA: Brand New Animal serie tv, anime

