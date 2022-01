anime – ONE PIECE: PER TUTTO L’ORO DEL MONDO – di Junji Shimizu

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: One Piece – One Piece 2000 – (ワンピース 2000)

Titolo internazionale: One Piece Movie 1

Genere: film d’animazione – azione, fantasy, avventura, commedia

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 50 min.

Anno di uscita in Giappone: 2000

Tratto: 1° movie tratto dalla serie tv “One Piece“.

Director: Junji Shimizu

Series Composition:

Script: Michiru Shimada

Character design: Kazuya Hisada, Noboru Koizumi

Music: Kōhei Tanaka

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: One Piece: Per tutto l’oro del mondo

Anno di pubblicazione in Italia:

Trasmissione tv: Mediaset

Trasmissione tv online: no

Censura: sì (anche se lieve)

Edizione italiana: il film è uscito in DVD e BD il 15 dicembre 2017 nel cofanetto “One Piece Film Collection”, distribuito da Koch Media.

Sigle:

Opening

“We Are!” by Hiroshi Kitadani

Ending

“Memories” by Maki Otsuki

TRAMA

Da tempo si sono perse le tracce di un leggendario pirata, colui che aveva accumulato un terzo dell’oro nel mondo. El Drago, un grande patito dell’oro, è sulle tracce di quel tesoro e nel mentre, fa l’errore si derubare la ciurma sbagliata, quella di Cappello di Paglia.

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Sergio Romanò

Dialoghi: Achille Brambilla, Sergio Romanò

Doppiatori italiani

Luigi Rosa – Rubber (Monkey D. Luffy)

Patrizio Prata – Roronoa Zoro

Emanuela Pacotto – Nami

Luca Bottale – Usopp

Alberto Olivero – Golas

Davide Garbolino – Tobio

Mario Scarabelli – Pirata Di El Drago

Mario Zucca – El Dorago

Sergio Romanò – Unan

Tony Fuochi – Ganzo

OPERE RELATIVE

Manga

– One Piece – opera capostipite

– One Piece Party – spinoff

– Chopperman – spinoff

Libri

– One piece. Le ricette piratesche di Sanji – libro di ricette

Anime, Serie tv

– One Piece – tutt’ora in corso di trasmissione

Film d’animazione:

2) One Piece movie 2: Avventura all’Isola Spirale

3) One Piece: L’isola del tesoro del Re

4) One Piece: Trappola mortale

5) One Piece: La spada delle sette stelle

6) One Piece: L’isola segreta del barone Omatsuri

7) One Piece: I misteri dell’isola meccanica

8 ) One Piece: Un’amicizia oltre i confini del mare

9) One Piece: Episode of Chopper Plus

10) One Piece: Strong World

11) One Piece 3D: Mugiwara Chase

12) One Piece Film Z

13) One Piece movie 13: Gold

14) One Piece Movie 14: Stampede

Oav/Special Anime

– One Piece: Avventura nell’ombelico dell’oceano

– One Piece: Un tesoro grande un sogno

– One Piece: L’ultima esibizione

– One Piece: Le avventure del detective Cappello di Paglia

– Episode of Rufy – Hand Island no boken

– Episode of Merry – Mo hitori no nakama no monogatari

– 3D2Y – Ace no shi wo koete! Luffy nakama to no chikai

– Episode of Sabo: San-kyodai no kizuna – Kiseki no saikai to uketsugareru ishi

– Adventure of Nebulandia

– Heart Of Gold

– Episode of East Blue: Rufy to yo-nin no nakama no dai-boken

– Episode of Skypiea

Videogames

– One Piece: Pirate Warriors 3

– One Piece Treasure Cruise

