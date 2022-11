anime – ONE PIECE: STAMPEDE – di Takashi Otsuka

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Beppe Black Red.

SCHEDA

Titolo originale: One Piece: Stampede – (ワンピーススタンピード )

Titolo internazionale: One Piece Film: Stampede – One Piece Movie 14: Stampede

Genere: film d’animazione – azione, commedia, avventura, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 101 minuti circa

Anno di uscita in Giappone: 9 Agosto 2019

Tratto: 14° film d’animazione tratto dal manga “One Piece” di Eiichiro Oda, e a sua volta speciale della serie tv “One Piece“.

Director: Takashi Otsuka

Series Composition: Tsutomu Kuroiwa

Character design: Masayuki Sato

Music: Kohei Tanaka

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: One Piece Stampede – Il Film

Anno di pubblicazione in Italia: Novembre 2019 nei cinema, Ottobre 2019 in home video

Trasmissione tv online: sulla tv online Netflix e su Amazon Prime Video (servizio a pagamento)

Censura: no

Edizione italiana: pubblicato in Dvd e Bluray dalla Koch Media

Sigle:

Ending

“GONG” by WANIMA

insert Song

“We Go! We Are! ~STAMPEDE Ver~” (ウィーゴー!ウィーアー! 〜STAMPEDE Ver.〜) by Hiroshi Kitadani

Trailer italiano



TRAMA

Sull’isola di Delta è iniziato l’Expo Pirata, la più grande festa e fiera del Grande Blu, in cui trovare ogni tipo di informazione sui più incredibili tesori! Il padrone dell’isola Buena Fiesta ha promesso un super premio che farà gola a tutti i pirati: un Longpose che porta al Raftel, il luogo dove si troverebbe il tesoro di Gol D. Rogers!

Un premio simile non può non attirare i migliori del mondo, fra cui anche la ciurma di cappello di paglia e il resto dei pirati della “Peggiore delle generazioni”; ma cosa c’è dietro?

Un incredibile battaglia per trovare il più unico dei tesori ma anche un fortissimo avversario, come finirà?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– E’ il 14° film di One Piece

– Come nel precedente film, nel doppiaggio italiano, il protagonista non viene più chiamato “Rubber” ma “Luffy”.

– Questo film si colloca dopo le vicende della saga di Dressrosa, dopo che Luffy ha sconfitto il membro della Flotta dei Sette Donquijote Doflamingo.

– Gli episodi (filler) 894 e 895 dell’anime fanno da prologo alla pellicola.

– Del film esiste un secondo doppiaggio italiano, con Luigi Rosa (prima voce del personaggio nella serie) che doppia il personaggio di Luffy.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Mayumi Tanaka: Monkey D. Rufy

Kazuya Nakai: Roronoa Zoro

Akemi Okamura: Nami

Kappei Yamaguchi: Usop

Hiroaki Hirata: Vinsmoke Sanji

Ikue Ōtani: Tony Tony Chopper

Yuriko Yamaguchi: Nico Robin

Kazuki Yao: Franky

Chō: Brook

Hiroshi Kamiya: Trafalgar Law

Mahito Ōba: Smoker

Ikuya Sawaki: Issho

Tsutomu Isobe: Douglas Bullet

Yūsuke Santamaria: Buena Festa

Ryota Yamasato: Donald Moderate

Rino Sashihara: Ann

Doppiatori italiani

Edizione cinematografica:

Renato Novara: Monkey D. Rufy

Patrizio Prata: Roronoa Zoro

Emanuela Pacotto: Nami

Luca Bottale: Usop

Lorenzo Scattorin: Vinsmoke Sanji

Federica Valenti: Tony Tony Chopper

Patrizia Scianca: Nico Robin

Riccardo Rovatti: Franky

Alessandro Zurla: Brook

Ruggero Andreozzi: Trafalgar Law

Giovanni Battezzato: Smoker

Stefano Mondini: Issho

Roberto Draghetti: Douglas Bullet

Enrico Di Troia: Buena Festa

Roberto Stocchi: Donald Moderate

Martina Tamburello: Ann

Edizione Home Video

Luigi Rosa: Monkey D. Rufy

Patrizio Prata: Roronoa Zoro

Emanuela Pacotto: Nami

Luca Bottale: Usop

Lorenzo Scattorin: Vinsmoke Sanji

Federica Valenti: Tony Tony Chopper

Patrizia Scianca: Nico Robin

Riccardo Rovatti: Franky

Alessandro Zurla: Brook

Ruggero Andreozzi: Trafalgar Law

Giovanni Battezzato: Smoker

Stefano Mondini: Issho

Roberto Draghetti: Douglas Bullet

Enrico Di Troia: Buena Festa

Roberto Stocchi: Donald Moderate

Martina Tamburello: Ann

OPERE RELATIVE

Manga

– One Piece – opera capostipite

– One Piece Party – spinoff

– Chopperman – spinoff

Libri

– One piece. Le ricette piratesche di Sanji – libro di ricette

Anime, Serie tv

– One Piece – tutt’ora in corso di trasmissione

Film d’animazione:

1) One Piece: Per tutto l’oro del mondo

2) One Piece movie 2: Avventura all’Isola Spirale

3) One Piece: L’isola del tesoro del Re

4) One Piece: Trappola mortale

5) One Piece: La spada delle sette stelle

6) One Piece: L’isola segreta del barone Omatsuri

7) One Piece: I misteri dell’isola meccanica

8 ) One Piece: Un’amicizia oltre i confini del mare

9) One Piece: Episode of Chopper Plus

10) One Piece: Strong World

11) One Piece 3D: Mugiwara Chase

12) One Piece Film Z

13) One Piece movie 13: Gold

Oav/Special Anime

– One Piece: Avventura nell’ombelico dell’oceano

– One Piece: Un tesoro grande un sogno

– One Piece: L’ultima esibizione

– One Piece: Le avventure del detective Cappello di Paglia

– Episode of Rufy – Hand Island no boken

– Episode of Merry – Mo hitori no nakama no monogatari

– 3D2Y – Ace no shi wo koete! Luffy nakama to no chikai

– Episode of Sabo: San-kyodai no kizuna – Kiseki no saikai to uketsugareru ishi

– Adventure of Nebulandia

– Heart Of Gold

– Episode of East Blue: Rufy to yo-nin no nakama no dai-boken

– Episode of Skypiea

Videogames

– One Piece: Pirate Warriors 3

– One Piece Treasure Cruise

